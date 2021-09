Burgdorf

Vier flüchtige Männer stehen im Verdacht, im Lidl-Supermarkt am Ostlandring am Freitag gegen 14 Uhr Zigaretten gestohlen zu haben. Nach Darstellung der Polizei ließen sie 24 Packungen im Wert von insgesamt 270 Euro mitgehen. Alle vier Männer hätten sich an der Kasse angestellt. Während einer die Kassiererin abgelenkt habe, hätten die anderen die Zigaretten eingepackt.

Gemeinsam hätten die Täter dann das Geschäft verlassen und seien mit einen silberfarbenen VW Polo mit polnischem Kennzeichen vom Parkplatz in Richtung Berliner Ring davongefahren. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege