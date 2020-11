Burgdorf

Der angestammte Lagerplatz in der ehemaligen Realschule war knapp geworden, daher ist die Burgdorfer Zinnfigurensammlung jetzt in den eigens zu diesem Zweck umgebauten Keller der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule umgezogen. Ehrenamtliche Helfer des Verkehrs- und Verschönerungsvereines (VVV) und des Bauhofes der Stadt Burgdorf sorgten dafür, dass die wertvollen Dioramen, die einen Querschnitt durch die gesamte Menschheitsgeschichte zeigen, unbeschadet am neuen Aufbewahrungsort ankamen.

Zu transportieren waren 150 Dioramen im Format 75 mal 35 Zentimeter, etwa 130 Kleindioramen. Dazu kamen etliche Hochtische, Schautafeln und Literatur. Die im Jahre 1935 von dem Lehrer Friedrich Schirmer ins Leben gerufenen Sammlung hat im Laufe der Jahrzehnte reichlich Zuwachs bekommen. Seit 1973 ist sie im Besitz der Stadt Burgdorf.

In den Achtzigerjahren übernahm ein Arbeitskreis des VVV unter Leitung von Horst Hübner die Verantwortung für die Sammlung, die international Beachtung findet. 1985 bekamen Burgdorfer eine erste Zinnfigurenausstellung im Stadtmuseum zu sehen. Für 2022 plant der VVV eine neue Schau.

Wer im Arbeitskreis Zinnfigurensammlung mitwirken will, kann mit dem VVV unter Telefon (05136) 1862 Kontakt aufnehmen.

Von Sandra Köhler