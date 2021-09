Burgdorf

Die Stars der großen Zirkusse Krone und Roncalli sind ihre Vorbilder. Dass sie selber auch jede Menge Kunststücke auf dem Kasten haben, zeigten annähernd 30 Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Kinder- und Jugendzirkusprojekts Kritzpritzknuckelmuckeldü am Sonnabend im CulturCircus-Zelt im Schlosspark. Dort gaben die Nachwuchsartisten zwei umjubelte Galavorführungen.

60 Gäste kommen zur ersten Galavorstellung

60 Besucherinnen und Besucher wollten sich den Startschuss des CulturCircus’ nicht entgehen lassen und kamen ins Zirkuszelt. Sie erlebten eine abwechslungsreiche Show, bei der wie in vergangenen Jahren Traude Minke Regie führte. Die Jugendhausleiterin hatte die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit Trainerin Laura Heller seit einem Jahr auf den großen Tag vorbereitet.

Die Trainerinnen zeigten sich erleichtert darüber, die Ergebnisse ihrer erlebnispädagogischen Arbeit mit den Kindern angesichts der steigenden Zahl an Corona-Fällen überhaupt vor Publikum aufführen zu dürfen. „Wir mussten lange Zeit Online- und später dann Einzeltraining anbieten“, beschreibt Heller die schwierige Zeit des Lockdowns. „Das Event mussten wir auch immer wieder verschieben“.

Mischung aus Akrobatik, Jonglage und Zauberei

Die besonderen Umstände ließen sich die 30 Akteure im Zirkusrund nicht anmerken. Im Gegenteil: Sie agierten ähnlich professionell wie ihre Idole in den großen Manegen des Landes. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Mit ihrer mitreißend inszenierten Mischung aus Akrobatik, Jonglage und Zauberei brachten die Kinder und Jugendlichen die Zuschauer ein ums andere Mal zum Staunen.

Mithilfe diverser Lichteffekte, Theaternebel und Musik, kreierten auch die Helfer hinter den Kulissen eine besondere Atmosphäre im Stadtpark. Die Darbietungen im Zelt und an vier weiteren Stationen auf dem Außengelände standen dabei allesamt unter dem Motto „Klima“ und „Was uns glücklich macht“. Dabei setzten die Kinder und Jugendlichen auf unterschiedlichste Weise in Szene, dass es ums Klima nicht gerade gut bestellt ist.

Die Zuschauer spazierten zusammen zu den verschiedenen Stationen. Quelle: Niklas Borm

Kinder zeigen viele verschiedene Disziplinen

Als Touristengruppe verkleidete Artisten erkletterten in einer Shownummer am Vertikaltuch symbolisch den Aussichtsturm in Palma de Mallorca, um sich der Windkraftanlagen und solarbetriebenen Kreuzfahrtschiffe zu vergewissern. Auch das Thema Freundschaft übersetzten die Zirkusdarstellerinnen und Zirkusdarsteller in Artistik – mit dem Einrad und mit Luftakrobatik. In Gestalt von Zauberern und Wettergöttern demonstrierten sie, welche Macht Sturm, Sonnenschein, Schnee und Regen entfalten können. Das Publikum war sichtlich fasziniert, klatschte es doch bei der zweistündigen Show immer wieder begeistert Beifall.

Von Niklas Borm