Ramlingen

Fantastische Feen, freche Früchte und Vampire, die Vegetarier sind, bevölkern in diesen Tagen das Waldbad Ramlingen. Einmal mehr macht der Ponytreck des Burgdorfer Jugendhaus JohnnyB. auf dem Gelände Station. Das Motto der Aufführung heißt in diesem Jahr „Un“-Perfekt. Darin erzählen die Ferienkinder mit Akrobatik am Vertikaltuch und im Arialring die Geschichte einer Königin, die ihre Tochter verheiraten will. Auf ihrer Suche nach dem passenden Kandidaten trifft sie auf fremde Wesen, denen die Jungen und Mädchen in ihrer Aufführung Leben einhauchen. Das Problem: Die Tochter will gar nicht heiraten.

Seit inzwischen 17 Jahren organisiert Traude Minke die Zirkusprojektwoche, die immer in den ersten zwei Wochen der Sommerferien angeboten wird. In der ersten Ferienwoche besprechen die Kinder das Thema und studieren ihre Show ein, in der zweiten gehen sie auf Tour. „Die Kinder sind immer begeistert, allen macht es sehr viel Spaß“, sagt Minke.

Davon können sich die Besucher selbst überzeugen. Die jungen Artisten präsentieren sich am Donnerstag, 18. Juli, ab 15 Uhr im Waldbad und am Sonnabend, 20. Juli, um 10 und 11.30 Uhr auf dem Burgdorfer Pferdemarkt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Valerie Kruse