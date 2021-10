Burgdorf

Halloween: Das ist der Sage nach die Nacht, in der die Seelen der Toten umherstreifen und sich gruselige Gestalten im Schutz der Dunkelheit umtun. Auch im Jugendkulturhaus JohnnyB. ging es am jüngsten Wochenende schaurig zu. Für Sonnabendabend hatte die Einrichtung zu einer Gruselnacht eingeladen.

Unheimlich glühen in der Nacht plötzlich Lichter auf in den leeren Augenhöhlen eines Skelettes. Nur wenige Meter weiter verzieht ein Kürbis höhnisch seine Fratze und beginnt wie irre zu Lachen. „Frohes Gruseln“ wünscht er all jenen, die sich jetzt aufmachen wollen in die Halloween-Geisterbahn.

Zur Galerie Skelette, Geister und Spinnen, Kürbisfratzen, Hexen und andere Spukgestalten haben Hochkonjunktur an Halloween. Der geballten Gruselschar begegnen konnten Besucher der Geisterbahn im JohnnyB. in Burgdorf.

Die Eingangstür zum Gruselkabinett schließt sich. Die Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Nebel durchwabert die Gänge. Donner grollt. Lichtblitze zucken. Die Sinne schärfen sich: Was wartet wohl hinter der nächsten Ecke? Zusammenzucken. Denn etwas hat die Wange gestreift. Es ist eine Fledermaus, die von der Decke hängt. Hinter ihr fällt plötzlich Licht auf eine eben noch links im Dunkeln verborgene Gestalt. Eine Hexe! Und weiter geht es, vorbei ein einem Netz aus blauen Lichtlinien, die spinnwebenbehangenen Gänge weiter, die Treppe hinunter in den Keller. Auf Schritt und Tritt warten immer neue Horrorgestalten.

Blutrot leuchtender Teufel

Da taucht im Düsteren ein Grabstein auf. Dort scheint sich ein eben noch gut verborgener, jetzt blutrot beleuchteter Teufel auf die Gruselnden stürzen zu wollen. Skelette, eine weiße Frau, Chucky, die Mörderpuppe: Alles, was Rang und Namen und Geschichte hat in düster-abgründigen Gefilden gibt sich hier ein Stelldichein. Und dann kommt er – der Schreck par excellence. Schwarz gekleidet, mit einem irren Grinsen auf dem bleichen Maskengesicht steht er auf einmal da. „Ich tauche da auf, wo man mich nicht erwartet“, sagt Jonas Rother und schmunzelt hinter seiner Verkleidung.

Lesen Sie auch: So schaurig-schön ist Hemmingen zu Halloween

Geisterbahn zu Halloween im JohnnyB. wächst weiter

Der pädagogische Mitarbeiter am JohnnyB. gehört zum Team um Jasmin Pzolla. Das hat die Halloween-Geisterbahn konzipiert – und sichtlich Spaß daran. „Den Kürbis am Eingang hat unser Auszubildender extra für heute programmiert“, sagt die Erzieherin. Seit 2013 gibt es die Geisterbahn. Eigentlich als Türöffner für die traditionelle Halloween-Party. Da diese aber wegen der Corona-Pandemie 2020 nicht angeboten werden konnte, wuchs die Geisterbahn – vom Keller bis hinauf in den Saal.

„Viele Besucher fanden die so toll, dass sie unbedingt wiederkommen wollten“, sagt Melina, die am Eingang dafür sorgt, dass die 3-G-Regeln eingehalten werden. Mit und ohne Eltern: Bereits nach einer Stunde hatten sich etwa 40 Besucher der Grusel-Probe unterzogen. „Ob wir im kommenden Jahr wieder eine Party machen, steht noch nicht fest“, sagt Pzolla. „Aber vielleicht bauen wir die Geisterbahn noch aus mit größeren Bildern wie einem Friedhof“, denk Rother laut in die Zukunft.

Von Sandra Köhler