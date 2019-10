Burgdorf

In der Krippe Otze müssen die Mitarbeiter immer wieder improvisieren, wenn sie den Ein- bis Dreijährigen das Mittagessen zubereiten: Weil der Caterer die vorgeschriebene Temperatur nicht einhält, dürfen sie die Speisen nicht annehmen und müssen kurzfristig für Ersatz sorgen. „Als Kommune bezahlen wir die Ware nicht, wir stellen die Kosten damit auch den Eltern nicht in Rechnung“, sagt Nicole Raue, bislang Leiterin der Jugendverwaltungsabteilung und jetzt für die Zentralen Dienste im Rathaus zuständig.

Sie nutzte sowohl eine Sitzung des Kita-Stadtelternrates als auch des Ausschusses für Jugendhilfe und Familien, um über die Situation zu informieren. Demnach stellt die Stadt in ihren Einrichtungen des Mittagessen über sogenannte Verteilerküchen sicher, die das warm angelieferte Essen bis zum Verzehr auf der vorgeschriebenen Temperatur halten und dann in den Gruppen verteilen. Warme Speisen dürfen 65 Grad nicht unterschreiten, für kalte Speisen gilt eine Maximaltemperatur von sieben Grad. Werden diese Werte nicht eingehalten, dann dürfen die Kitas die Speisen aus hygienerechtlichen Gründen nicht annehmen.

Anbieter lehnt zu hohe Temperaturen ab

„Die Mitarbeiter müssen die Temperatur dokumentieren“, sagt Raue und fügt hinzu, dass im neuen Kita-Jahr mehrfach das Essen wieder zum Caterer zurückgegeben werden musste. „Der Essensanbieter sah sich zu einer Ersatzlieferung nicht in der Lage“, sagt sie. Deshalb liefen derzeit intensive Gespräche zwischen Stadt und Anbieter, denn die Situation sei für alle Beteiligten unbefriedigend. Dabei geht es nach Aussage Raues auch um die Frage, ob zu hohe Temperaturen bei der Anlieferung den Speisen nicht schaden könnten.

„Der Anbieter lehnt aus Qualitätsgründen und nach eingehender Prüfung des zu beherrschenden Risikos eine hohe Heißhaltetemperatur von 65 Grad für einige Produkte ab“, teilt Raue den Politikern mit. So sollten beispielsweise Nudeln nicht bei einer hohen Temperatur abgefüllt werden, weil diese zu starken Beeinträchtigungen in Haptik, Optik und Sensorik führe. Zudem, so argumentiert der Anbieter, hänge der Temperaturverlust stark von der bestellten Menge ab: „Je geringer diese ist, desto schneller verliert das Essen an Temperatur“, sagt Raue – auch mit Blick auf die wenigen Kinder, die die Krippe Otze besuchen. Deshalb könnte das Problem auch dann auftreten, wenn die Stadt den Anbieter wechselt.

Um Klarheit in dieser Frage zu bekommen, hat die Stadt inzwischen das Team Infektionsschutz und Umweltmedizin der Region Hannover eingeschaltet – aber noch keine Informationen erhalten.

Lesen Sie dazu auch:

Kita-Anbau in Otze soll Ende 2019 fertig gestellt sein.

Stadt muss Mittagsverpflegung neue ausschreiben

Unabhängig von dieser Problematik muss die Stadt die Mittagsverpflegung für die Kitas neu ausschreiben, wie Raue sagt. Dass dies bislang nicht geschehen sei, liege an der schwierigen Personalsituation: So fehle seit Anfang Juli eine Mitarbeiterin in der Elterngeldstelle, deren Ausfall bis zum zweiten Quartal 2020 andauern werde. Zudem müssten Vakanzen aus Vorjahren aufgearbeitet werden. So sei die Tagespflegestelle sieben Monate unbesetzt, das Familienservicebüro ein halbes Jahr unterbesetzt gewesen. Eine weitere Vakanz ergebe sich nun mit ihrem Wechsel zu den Zentralen Diensten.

Sie hoffe, dass „das komplexe Ausschreibungsverfahren vorgenommen werden kann“, wenn die Elterngeldstelle und ihr Posten wieder besetzt seien, sagt Raue.

Lesen Sie dazu auch:

Nicole Raue verlässt die Jugendverwaltungsabteilung.

Von Antje Bismark