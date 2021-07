Es ist ein wichtiger Anlass für Burgdorfs Paulusgemeinde: Ihr neuer Pastor Matthias Freytag wird am Sonntag, 4. Juli, in sein Amt eingeführt. Viele wollen das live miterleben – zu viele. Deshalb wird dieser besondere Gottesdienst im Livestream übertragen.

Pastor Matthias Freytag, der vorübergehend mit seiner Verlobten Christina Rohr und der gemeinsamen Tochter in Dachtmissen wohnt, wird am Sonntag, 4. Juli, offiziell in seiner Amt in der Paulusgemeinde eingeführt. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)