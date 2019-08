Das Veranstaltungszentrum StadtHaus an der Sorgenser Straße in Burgdorf ist am Sonnabend, 31. August, ab 17 Uhr der Schauplatz der Geburtstagsfeier, die die interkommunale Musikschule Ostkreis Hannover für sich selbst ausrichtet. Mehr als 100 Gäste hat die Schule zu diesem Festakt eingeladen. Musikschulleiterin Nana Zeh rechnet damit, „50 bis 100 Gäste“ begrüßen zu können, wenn sich ihre Einrichtung Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft von ihrer besten Seite präsentiert. Gerald Hinz, Vorsitzender des Trägervereins, übernimmt die Begrüßung. Burgdorfs Bürgermeister Alfred Baxmann hat sich für ein Grußwort angesagt, bevor der an der Musikhochschule Hannover lehrende und in Ehlershausen lebende Musikphysiologe und -mediziner Eckart Altenmüller zu seinem Festvortrag ausholt. Mitfeiern werden auch die ehemaligen Musikschulleiter Kurt Eschmann und Eberhard Ladewig. Unter den Gratulanten wird auch die Präsidentin des niedersächsischen Landesverbands der Musikschulen, Gabriele Lösekrug-Möller, sein. Sie wird sich davon überzeugen können, was die Musikschule Ostkreis zu leisten imstande ist. Ablesbar wird das sein an zahlreichen Musikbeiträgen. Das 35-köpfige Lehrerorchester spielt die Uraufführung der opulenten „ Ostkreis Suite“. Die hat der Klavierlehrer und Jazz/Rock-Spezialist Jochen Pietsch eigens anlässlich der 40-Jahr-Feier komponiert und unter der Leitung Karl-Heinz Mahlke mit den Kollegen einstudiert. Weitere klingende Nachweise der Unterrichtsqualität an der Musikschule liefern ehemalige Schüler ab, unter anderem die Klarinettistin Lora Luise Müller. Sie ist als Interpretin und Dozentin für zeitgenössische Klarinettenmusik mittlerweile in Europa und Nordamerika gefragt.

Jenseits es Festakts begeht die Musikschule ihre Gründung vor 40 Jahren mit weiteren Veranstaltungen, zu denen dann auch die Öffentlichkeit eingeladen sein wird. Beim „Treffpunkt Musik“ am 26. Oktober in der Aula des allgemeinbildenden Gymnasiums in Burgdorf wird das Lehrerorchester die „ Ostkreis Suite“ ein weiteres Mal aufführen. Im Forum in Lehrte wird die Musikschule am 14. September ein Kindermusical aufführen. Zu einem Familienkonzert lädt die Musikschule für den 28. September ins Bonhoeffer-Haus nach Sehnde ein. Am 15. Dezember schließlich wird Leiterin Nana Zeh die Kanzelrede in der Matthäus-Kirche in Lehrte halten. 120 Musizierende werden den klangvollen Rahmen bilden.