Burgdorf

Der Besuch des Burgdorfer Freibads Am Nassen Berg zu nächtlicher Stunde hat für zwei 18-Jährige aus Hannover ein polizeiliches und möglicherweise sogar ein gerichtliches Nachspiel. Die beiden waren am Freitag gegen 23 Uhr über das Drehkreuz am Eingang des Freibads geklettert und auf das Gelände gelangt.

Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckt. Dieser fackelte nicht lange, sondern verständigte sofort die Polizei. Die Beamten wiederum leiteten gegen die beiden Badbesucher ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Ob die jungen Männer sich nach dem extrem heißen Tag nur abkühlen wollten oder anderes im Sinn hatten, dazu macht die Polizei keine Angaben.

Von Anette Wulf-Dettmer