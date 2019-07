Burgdorf

Fünf Rettungswagen sind am Freitagabend zu einem Unfall mit fünf Verletzten auf der Uetzer Straße in Burgdorf ausgerückt. Zu dem Unfall kam es, als um 18.20 Uhr eine 50-jährige Lehrterin, die in Fahrtrichtung Hülptingsen fuhr, mit ihrem Volvo nach links auf den Parkplatz eines Tierbedarfmarktes einbiegen wollten. Zur selben Zeit hatte bereits ein 34-Jähriger in einem BMW zum Überholen angesetzt. Beide Fahrzeuge kollidierten und der BMW prallte in der Folge gegen einen Laternenmast. In dem BMW wurden der Fahrer und drei weitere Insassen leicht verletzt. Die Rettungswagen haben alle vier sowie die Volvo-Fahrerin zur Untersuchung in Kliniken gebracht.

Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Sonntag wenig sagen. Feststehe nur, dass die Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden.

Von dt