Burgdorf/Lehrte

Auf der Kreuzung Immenser Landstraße/In den Kämmern/ Steinwedeler Straße kam es am Sonnabend um 10.40 Uhr zu einem Zusammenstoß, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 8500 Euro.

Zu dem Zeitpunkt herrschte hohes Verkehrsaufkommen, sodass der fließende Verkehr auf der Immenser Landstraße in Richtung Burgdorf stockte. Eine 51-jährige Lehrterin stand mit einem Mercedes samt Anhänger an der Einmündung der Straße In den Kämmern und wollte in Richtung Steinwedeler Straße fahren.

Als in der Fahrzeugschlange eine Lücke entstand, fuhr sie los. Allerdings hatte die Lehrterin das Auto eines 60-Jährigen nicht gesehen, das von rechts aus Richtung Burgdorf kam. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen und beschädigten ein weiteres Auto in der Fahrzeugschlange.

Von Anette Wulf-Dettmer