Ramlingen-Ehlershausen

Gutes aus der Region: So lautet das Motto des traditionellen Konzerts für Nichtverreiste, das am Sonntag, 4. August, um 17 Uhr in der kleinen Kapelle im Burgdorfer Ortsteil Ramlingen beginnt. Das Programm umfasst in diesem Jahr die Musik von Komponisten, deren Leben mit Hannover verknüpft ist. Dazu gehören Georg Friedrich Händel und Robert Schumann ebenso wie König Georg V. „Aber auch noch lebende Tonschöpfer sind im Angebot“, verspricht Pastorin Susanne Paul und fügt hinzu, mit diesem Konzert wolle die Martin-Luther-Gemeinde die kleine Kapelle auch im Sommer mit Leben füllen.

Publikum darf gern in der kleinen Ramlinger Kapelle mitsingen

Ihre Angaben zufolge ergänzen fröhliche Texte und eine humorvolle Moderation das Programm, sodass das Publikum wieder einen unbeschwert-sommerlichen Kulturgenuss erwarten könne. „Und natürlich“, sagt Paul, „dürfen die Zuhörer wieder mitsingen.“ Dieses Konzept bewähre sich nun schon seit fünf Jahren, deshalb freue sie sich auf die Fortsetzung mit Musikern, die bereits der Kirchengemeinde bekannt seien. Den Nachmittag gestaltet musikalisch das seit Jahren bewährte Trio aus Rika Uhle (Gesang), Janne Klein (Klavier) und Roland Baumgarte (Violoncello).

Der Eintritt ist frei, am Ausgang freuen sich die Akteure aber über Spenden.

Lyra gibt im Lustgarten ebenfalls Konzert am 4. August

Ebenfalls für Sonntag, 4. August, lädt der Gemischte Chor Lyra zum Konzert in den Ramlinger Lustgarten ein. Der Nachmittag mit den Chören Harmonie Engensen und Lyra Ramlingen-Ehlershausen beginnt um 15 Uhr. Mit dabei ist der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen unter Leitung von Florian Himpel.

Von Antje Bismark