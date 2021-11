Ehlershausen

Leichte Verletzungen haben am Mittwoch zwei Autofahrerin erlitten, deren Fahrzeuge zusammengestoßen waren: Nach Aussage einer Polizeisprecherin war eine 80 Jahre alte Frau aus Burgwedel mit ihrem grauen Skoda Citigo von Ehlershausen in Richtung Röhndamm unterwegs, hinter ihr fuhr eine 40-Jährige aus Peine mit einem weißen Toyota Aygo. Nur wenige Meter hinter der Kreuzung über die Bundesstraße 3 fiel der 80-Jährigen ein, dass sie noch etwas in Ehlershausen erledigen musste. Sie setzte deshalb zum Überholen an – ordnungswidrig, wie die Polizeisprecherin mitteilte.

Die 40-Jährige bemerkte das Manöver zu spät, sie konnte nicht mehr bremsen und prallte mit ihrem Wagen gegen den Skoda. Dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Noch steht der Sachschaden nicht fest, aber: Beide Autos wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Von Antje Bismark