Burgdorf

Klassenbeste der Berufsschule 2015, beste Auszubildende im Friseurhandwerk 2018 und nun eine der jüngsten Meisterinnen ihres Handwerks in der Region Hannover: Die 21-jährige Dajana Beqja absolviert ihre berufliche Laufbahn im Zeitraffer und mit großem Ehrgeiz – anders hätte die gebürtige Albanerin diese Entwicklung auch nicht schaffen können. Denn vor nicht einmal fünf Jahren floh sie mit ihren beiden jüngeren Schwestern und ihrer Mutter aus Albanien nach Deutschland – in ein Land, dessen Sprache sie nicht beherrschte.

Aufenthaltstitel, Ausbildung und Arbeitsvertrag

Im November 2014 kamen die vier in Burgdorf an, erste Kontakte knüpfte Dajana Beqja mit ihren Schwestern im Mehrgenerationenhaus. Dort nahm die pensionierte Lehrerin Bettina Ebeling die Flüchtlinge unter ihre Fittiche, übte mit ihnen abseits des regulären Deutschkurses Vokabeln und Grammatik, kümmerte sich um ein Praktikum während des Berufsgrundbildungskurses im Friseursalon Fönyx und schließlich mit Inhaberin Jutta Nieberg um den Ausbildungsvertrag.

Viele damals nur schwer zu lösende Probleme gehören inzwischen der Vergangenheit an: Längst besitzt Dajana den seinerzeit so ersehnten Aufenthaltstitel, längst treibt sie Sport mit Gleichaltrigen in ihrer Freizeit. Längst tritt die damals so schüchterne Jugendliche, die die Kunden noch leise und mit wenigen Worten begrüßte, selbstbewusst auf und weiß genau, wie sie mit ihrem Gegenüber zu sprechen hat. Nur wenig erinnert an den Start, als sich zum ersten Foto die drei Unterstützerinnen auch sichtbar hinter die neue Auszubildende stellten.

Der Start im Sommer 2015: Dajana Beqja (17) beginnt bei Jutta Nieberg (stehend von links) eine Ausbildung, bei deren Organisation Bettina Ebeling und Ursula Wieker maßgeblich mitgewirkt haben. Quelle: Archiv (Antje Bismark)

Erwartungen auf beiden Seiten haben sich erfüllt

Zur Lebensgeschichte von Dajana Beqja gehört auch, dass sich viele Erwartungen erfüllt haben. Sie sieht sich nach den ersten Jahren in Ausbildung und Job bestätigt, dass Friseur ihr Traumberuf ist. Ausbilderin Jutta Nieberg wiederum sagt mit Blick auf den gemeinsamen Start, dass ihre Einschätzung zutrifft, dass bei der heute 21-Jährigen von Anfang an Talent und Wille passten. Und auch deshalb folgte dem Abschluss als Klassenbeste vor vier Jahren im vergangenen Jahr der Abschluss als Jahrgangsbeste im Friseurhandwerk.

Der erste Erfolg in 2018: Dajana Beqja, hier mit Kundin Christine Pyka, hat als Jahrgangsbeste regionsweit die Ausbildung zur Friseurin abgeschlossen. Quelle: Archiv (Antje Bismark)

Der Meistertitel krönt die berufliche Laufbahn – bis jetzt

Mit dem Ende der Ausbildung setzte Dajana Beqja sich gleich das nächste Ziel: den Meistertitel. Diesen Plan verfolgte sie ebenso konsequent wie ihre Ausbildung. „Erst habe ich die Schulbücher in die Ecke geworfen“, sagt sie schmunzelnd. Ein halbes Jahr Lernpause gönnte sich die Burgdorferin, dann schlug sie in einer Vollzeit-Ausbildung wieder die Bücher auf. Dieses Mal ging es um den Ausbilderschein, Betriebswirtschaftslehre und Fachtheorie.

Gerade die ersten beiden Bereiche hätten sie gefordert: „Das war komplett neu für mich“, sagt die Friseurmeisterin, die mit 21 anderen Teilnehmern startete – nach vier Monaten bestanden lediglich vier von ihnen die Prüfungen. „Mein Plan ist aufgegangen, dass ich noch gut im Lernrhythmus war von der Berufsschule“, sagt sie. Montags bis freitags drückte sie von 8 bis 18 Uhr die Schulbank, an jedem Sonnabend stand sie von 8 bis 18 Uhr im Salon an der Heiligenbeiler Straße in Burgdorf.

Viel Lob für die neue Meisterin

„Viele haben mir davon abgeraten, aber ich liebe die Arbeit mehr als die Theorie“, sagt Dajana Beqja, die die Meisterschule über ein Bafög finanzierte. Inzwischen arbeitet sie wieder Vollzeit bei Jutta Nieberg und wird dort neue Aufgaben übernehmen. „Natürlich erhält sie im Team mehr Verantwortung“, sagt sie und lobt ihre neue Meisterin für ihre persönliche Entwicklung und ihr Engagement im Job. „Man merkt, dass es der Traumberuf ist.“

Dajana Beqja, die sich mittelfristig einen eigenen Salon wünscht, hält angesichts des Erfolgs etwas inne: „Ohne meine Kollegen und meine Familie hätte ich das alles nicht geschafft“, sagt sie. Und Nieberg ergänzt, dass das gesamte Team gut zusammengearbeitet habe. „Es macht einfach allen Spaß.“

Von Antje Bismark