Burgdorf hofft auf Corona-Rettungsschirm

Burgdorf

Ungeachtet des von der Bundesregierung verkündeten 130 Milliarden schweren Konjunkturpakets hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung einmütig eine Resolution verabschiedet, die von Bund und Ländern das Aufspannen eines Corona-Rettungsschirms für die Kommunen einfordert. Darin formuliert sind konkrete Forderungen, die die finanziellen Folgen der Pandemie abmildern sollen.

Die Resolution fußt auf einem Antrag der von SPD, Grünen, Wählergemeinschaft Südumgehung (WGS) und Freien Burgdorfern gebildeten Mehrheitsgruppe im Rat. Diese hatte den Hilferuf eingefordert, weil die Pandemie nicht nur die Wirtschaft, sondern in der Folge auch die Stadt teuer zu stehen kommen werde. Im unlängst verabschiedeten Nachtragshaushalt sind bereits Einnahmeausfälle bei Gewerbe- und Einkommenssteuer von mehr als 2 Millionen Euro berücksichtigt. Gleichwohl hält die Stadt an Großinvestitionen fest. So plant sie einen IGS-Neubau für mehr als 50 Millionen Euro. Noch vergangene Woche gab der Rat grünes Licht für den 13 Millionen Euro teuren Bau einer Großsporthalle.

Die Resolution, die zuvor schon die Stadt Lehrte gleichlautend verabschiedete, fordert Bund und Länder unter anderem auf, die Stadt vom Abführen der Gewerbesteuerumlage zu entbinden, coronabedingte Sonderlasten zu übernehmen und ein Förderprogramm für Investitionen der Kommune aufzulegen.

Von Joachim Dege