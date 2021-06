Burgdorf

Diese Nachricht erfreut die Verantwortlichen in Rat und Rathaus – und stellt sie zugleich vor neue Herausforderungen: Die Zahl der jungen Burgdorfer steigt stetig, auch in den nächsten Jahren. Damit verstärkt sich die ohnehin schon angespannte Lage beim Platzangebot in Krippe und Kita sowie in den Grundschulen. Nach Aussage von Stadtrat Michael Kugel kann die Verwaltung darauf nur bedingt kurzfristig reagieren.

Der Blick in die kommunale, aber auch die regionsweite Statistik zeigt die Entwicklung. Demnach wurden im vergangenen Jahr 335 Jungen und Mädchen in Burgdorf geboren, das sind 49 mehr als im Jahr 2019. Vor zehn Jahren registrierte die Stadt insgesamt 206 Neugeborene, vor 15 Jahren 201. Seinerzeit, sagt Kugel im Rückblick, habe Burgdorf wie andere Umlandkommunen sogar über die Schließung von Grundschulen nachdenken müssen. Davon sei die Stadt heute weit entfernt: Sie erweitere im Gegenteil die Grundschule Otze, die Astrid-Lindgren-Grundschule und lege den Neubau der Gudrun-Pausewang-Grundschule sechszügig aus.

Zurückgestellte Kinder verschärfen Platznot in Kitas

„Denn letztlich sind die jetzt geborenen Kinder die künftigen Grundschüler, für die wir Raum benötigen“, sagt Kugel. Rein rechnerisch bedeuten die 49 neu geborenen Jungen und Mädchen aus dem vergangenen Jahr zwei weitere Klassen: Doch weil diese ja nicht nur in eine Grundschule gehen werden, könne der Zuwachs zu mehr Klassenteilungen führen, sagt der Stadtrat. Er wie auch die Statistiker der Region benennen zudem zwei weitere Variablen, die eine konkrete Planung erschweren. So melden Eltern im April eines Jahres (beispielsweise 2021) ihren Nachwuchs für die erste Klasse im Folgejahr an – können aber dann bis Mai 2022 entscheiden, ob sie ihr Kind noch ein weiteres Jahr im Kindergarten lassen.

Etwa jede dritte Familie nutze diese Möglichkeit, sagt Kugel. Die Regionsstatistiker gehen indes bei jedem zweiten Kind von einer Zurückstellung aus. Ihren Zahlen zufolge lebten zum 31. Dezember 2020 insgesamt 328 Fünfjährige in Burgdorf, rein rechnerisch könnten 82 von ihnen wegen ihres Geburtstags ein Jahr später eingeschult werden. „Wenn dann tatsächlich jeder zweite Erstklässler zurückgestellt wird, dann sprechen wir von 41 Kindern, die ein Jahr länger in den Kindergarten gehen“, verdeutlicht Kugel die Problematik, die Kitas und die Grundschulen gleichermaßen betrifft.

Region: Nachwuchs-Boom hält die nächsten Jahre an

Diese Plätze wiederum fehlen dann für jüngere Jungen und Mädchen, die entweder aus der Kindertagespflege oder einer Krippe in den Kindergarten wechseln möchten. Dabei, das zeigt die Regionsstatistik, nimmt die Zahl der kleinen Burgdorfer stetig zu – im Gegensatz zu anderen Kommunen wie Burgwedel oder Isernhagen. Für dieses Jahr rechnen die Statistiker mit 620 Krippenkindern, für 2022 mit 629 und für 2023 mit 681. Die Zahl der Kindergartenkinder steigt von 1054 in diesem Jahr auf 1074 im nächsten und auf 1095 im übernächsten Jahr.

„Wir versuchen bei den Plätzen so gut wie möglich nachzusteuern“, sagt Kugel mit Blick auf vorhandene und geplante Kitas. Allerdings gebe es sowohl bauliche als auch personelle Herausforderungen. Allein in diesem Jahr erhalten 251 Kinder keinen Platz in einer Krippe oder im Kindergarten, wie die Verwaltung im Mai mitgeteilt hatte. Deshalb setze die Stadt darauf, bei bewilligten Projekten auf eine Erweiterung zu setzen. Derzeit im Bau oder in der Planung seien das Familienzentrum in der Südstadt, dessen Eröffnungstermin aber immer noch unklar ist, mit gut 105 Plätzen, die Acribo-Kita und die Einrichtung der katholischen Kirche mit zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen. Planungsrechtlich möglich sei zudem eine neue Kita am Zilleweg. „Es reicht aber nicht, ein Gebäude zu errichten, wir benötigen auch das Personal“, sagt der Stadtrat und verweist auf den Fachkräftemangel.

Dass sich die Situation mittelfristig entspanne, sehe er nicht, sagt er und nennt unter anderem zwei Gründe. Zum einen sinke die Nachfrage nach Halbtagsplätzen kontinuierlich, sodass ein Gruppenraum nicht mehr vormittags und nachmittags von anderen Kindern genutzt werden könne. Zum anderen weise Burgdorf weitere Bauflächen aus, die vor allem junge Familien ansprechen sollen. „Und damit kommen natürlich auch neue Kinder dazu“, sagt Kugel.

Von Antje Bismark