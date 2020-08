Burgdorf

Andreas Spengler setzt mit seiner Firma Peakzone gerade eine Geschäftsidee um, die den Nerv der coronageplagten Sportvereine treffen soll: Trikots mit Vereinslogo und dem Mutmacherslogan „Back on court“ (Zurück auf dem Spielfeld) will er via Onlineversand auf den Markt bringen. Ein bisschen passt der Spruch auch zur Lage des Sportausstatters selbst. Seinen Macron-Store an der Burgdorfer Poststraße musste er nur fünfeinhalb Monate nach dem Start wegen dramatischer Umsatzeinbußen gleich zu Beginn der Corona-Krise im März schließen. Möglichst bis Anfang September soll er aber wieder am Start sein.

80 Prozent weniger Umsatz

Die wirtschaftliche Lage von Peakzone ist eng verknüpft mit dem Wohl und Wehe der großen und kleinen Sportvereine, die von dem 2017 gegründeten Start-up mit Hauptsitz in Pinneberg rundum versorgt werden – von Bekleidung über Sportartikel wie Tore und Bälle bis zur individuell hergestellten Merchandising-Kollektion plus Beratung. Aktuell gehören 18 Bundesligaklubs zum Portfolio, überwiegend aus den Sportarten Basketball, Rugby, Handball und Fußball. Je länger die coronabedingten Einschränkungen dauerten, umso schwerer werde für die Ballsportclubs der Neustart, warnt Spengler. Zumal zwischenzeitlich auch Sponsoren, die selbst zum Teil wirtschaftlich schwächelten, wegbrächen. „Der Fußball kommt zur Not ohne Zuschauer klar“, meint der Geschäftsführer, „aber alle anderen brauchen die Kulisse.“

Seit März werden Kunden am Macron-Store auf den Onlinehandel des Betreibers Peakzone verwiesen. In wenigen Wochen soll das Geschäft an der Poststraße wieder öffnen. Quelle: Martin Lauber

Als dezentrale Anlaufstellen neben dem Onlinegeschäft, die zugleich als Shop, Showroom und Beratungsstelle fungieren, gibt es neben dem im Oktober 2019 in Burgdorf eröffneten Geschäft einen zweiten Macron-Store in Herford. Dieser hat sich ebenfalls auf Produkte des italienischen Herstellers und Hannover-96-Ausstatters Macron spezialisiert. Die beiden Standorte im Norden und Westen spiegeln bestehende Kontakte zu regionalen Partnern wider wie zum Rugbyteam von Hannover ’78, dem Hamburger Sportverband, den Grizzlys aus Wolfsburg oder zum Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld. Sie sind bewusst außerhalb der Citylagen von Großstädten platziert, um auch für ehrenamtliche Sportfunktionäre gut erreichbar zu sein.

Aktuell jedoch sind beide Läden geschlossen. Sie ließen sich nach einem 80-prozentigen Umsatzrückgang infolge von Corona nicht wirtschaftlich betreiben, erklärt Spengler. Die drei Mitarbeiter aus dem Burgdorfer Geschäft sind seit März in Kurzarbeit, sollen jetzt aber nach und nach zurückgeholt werden. „Wir leben noch und gehen nicht weg“, verspricht der Geschäftsführer. Er setzt seine Erwartungen darauf, dass die Vereine, auch wenn eine zweite Corona-Welle drohe, sich nach der Sommerpause irgendwie neu mit Trikots und Fanartikeln eindecken müssen.

Von Martin Lauber