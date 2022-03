Burgdorf

Veränderungen auf dem Spielplatz Rohrwiesen in der Burgdorfer Südstadt: Der alte Rutschturm wird in Kürze durch ein neues Spielgerät mit Rutsche ersetzt. Um Platz dafür zu schaffen, muss das Alte allerdings erst abgebaut werden. Das soll in dieser Woche, 28. März bis 1. April, geschehen. Zusätzlich muss der sogenannte Fallschutzbereich für die neue Spielanlage ausgehoben werden. Deshalb wird der Spielplatz in diesem Teilbereich gesperrt.

Und zwar solange, bis das neue Gerät aufgebaut und der Beton, in dem es verankert wird, ausgehärtet ist. Die Stadt Burgdorf kalkuliert dafür etwa eine Woche nach dem Aufbau, den die beauftragte Firma für Anfang April angekündigt hat. Übrigens: Ausgesucht wurde die neue Spielanlage von denen, die sie letztlich auch nutzen werden – den Kindern, die sich im Zuge der Beteiligung im Familienservicebüro gemeldet hatten.