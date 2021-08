Burgdorf

Eine temporäre Einbahnstraße vor der Astrid-Lindgren-Grundschule in der Weststadt richtet die Stadt zum Beginn des neuen Schuljahres ein. Zwar dürfen Autofahrer die Lippoldstraße aus Richtung Mönkeburg- zur Witzlebenstraße jederzeit passieren, aber in der Gegenrichtung zwischen Witzlebenstraße und Reichweinstraße gilt montags bis freitags von 7.30 bis 8.30 Uhr sowie von 12.30 bis 15.30 Uhr ein Durchfahrtverbot für Autos und Motorräder. Radfahrende können die Lippoldstraße in beide Fahrtrichtungen ohne Einschränkung nutzen.

Pilotprojekt bewährt sich

Damit reagiert die Verwaltung auf Ergebnisse, die ein Pilotprojekt im vergangenen Schuljahr erbracht hatte. Seinerzeit hatten Schulleiter Heiko Blumenstein und seine Kollegen sowie der Schulelternrat mehrfach kritisiert, dass Elterntaxis die Erst- bis Viertklässler gefährden. In einem ersten Schritt sperrte die Stadt ab Juli 2020 die Lippoldstraße zwischen Beck- und Witzlebenstraße komplett für Fahrzeuge bis Ende des ersten Schulhalbjahres und löste damit Protest von Anwohnern aus. Nach Ablauf der Pilotphase richtete Burgdorf die jetzt geltende Regelung ein, zunächst als vorübergehendes Projekt. Das ändert sich nun mit einem Beschluss im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss, der die zeitliche Beschränkung des Projekts aufhob und die dauerhafte Einrichtung beschloss. Erhalten bleiben somit auch die Längsparkplätze vor der Schule, für die ein Halteverbot von 7 bis 14.30 Uhr gilt.

Das sagen Eltern und Schulleitung

Eigentlich hätten sich die Elternvertreter eine dauerhafte Einbahnstraßenregelung oder eine längere zeitliche Begrenzung von 7.30 bis 16 Uhr gewünscht, weil die Zeitfenster die Autofahrer verwirren würden. Gleichwohl heißt es in einem Schreiben an die Stadt: „... unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit begrüßt die Schule die dauerhafte Umsetzung der zeitlich begrenzten Zufahrtsbeschränkung.“

Das sagen Eltern und Kita-Leitung

Entgegen der ersten Pilotphase gehört der Abschnitt zwischen Beck- und Reichweinstraße nicht mehr zur neuen Regelung. Damit können Eltern ihre Kinder in beide Richtungen jederzeit mit dem Auto bringen oder abholen. Das aber birgt nach Aussage von Kita-Leiter Benjamin Vasterling die Gefahr, dass der Kita-Parkplatz wieder verstärkt zum Wenden genutzt wird. Deshalb fordere das Team ein größeres Schild, das den Parkplatz als Wendehammer ausschließe. Außerdem schreibt Vasterling: „Für mich macht die Zufahrtsbeschränkung durchaus viel Sinn, sie sollte jedoch aus meiner Sicht sehr viel regelmäßiger kontrolliert werden.“ Gleichwohl hätten Eltern und Team ein durchgehendes Durchfahrtverbot von 7 bis 15.30 Uhr favorisiert.

Im Herbst 2020 hatte die Stadt die Lippoldstraße vor der Astrid-Lindgren-Grundschule als Einbahnstraße beschildert. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Das sagen die Anwohner

Im Juni hatte die Verwaltung die Anwohner darüber informiert, dass die Politiker über den Verkehrsversuch beraten und über eine Entfristung diskutieren. Insgesamt 23 Stellungnahmen gingen im Rathaus aus. Elf Antworten sprechen sich für die jetzt geltende Regelung aus, vier Anwohner plädieren für ein Zufahrtsverbot bis zur Beckstraße – und damit bis zur Kita – und vier Anlieger für eine dauerhafte Einbahnstraßenregelung. Fünf wünschen sich die ursprüngliche Regelung vor dem Pilotprojekt zurück.

„Mit der beschränkten Zufahrt zu bestimmten Zeiten können wir als Anlieger gut leben. Dagegen waren wir mit der dauerhaften Einschränkung sehr unzufrieden“, schreibt ein Anwohner. Ein anderer kritisiert: „Durch die Einbahnstraßenregelung wiegen sich Eltern und Kinder in Sicherheit. Dies veranlasst sie dazu, ohne zu gucken ihre Türen aufzureißen und auf die Straße zu treten. Gleichzeitig fahren die Fahrzeuge deutlich schneller, als sie es ohne Einbahnstraße tun, da ihnen kein anderes Auto mehr entgegenkommen kann. Eine gefährliche Kombination.“ Und ein dritter meint: „Die alte Regelung mit Zufahrtsbeschränkung bis zur Beckstraße ohne zeitliche Begrenzung ist eindeutig am besten.“

Nach Aussage von Stadtrat Michael Kugel wird die Stadt in den nächsten Monaten prüfen, ob sich diese Regelung auch für andere Schulen eignet – um die Verkehrssituation für die Jungen und Mädchen sicherer zu gestalten. Diese Forderung erhebt auch der Stadtelternrat in einem Schreiben: „Unsere Hoffnung ist, dass das Pilotprojekt Lippoldstraße der Anfang ist und für andere Schulen bald der gleiche Einsatz gezeigt wird.

Von Antje Bismark