Auf Wunsch der Verkehrspolitiker in der Regionsversammlung will das Nahverkehrsunternehmen Regiobus ab sofort frühmorgens und am Mittag mehr Schülerfahrten anbieten. Das solle zu weniger vollen Bussen führen und den Infektionsschutz erhöhen, teilte Unternehmenssprecherin Isabel Jäger zur Begründung mit.

Die fünf im Raum Burgdorf und Lehrte geplanten sogenannten Verstärkerfahrten sollen Subunternehmer übernehmen. Betroffen sind die Linien 926, die von Ehlershausen über Otze zum Schulzentrum nach Burgdorf fährt, sowie die Linie 949 von Hämelerwald über Sievershausen und Arpke nach Lehrte-Süd. Dort sei das Schüleraufkommen nach Beobachtung von Regiobus und der Region Hannover besonders hoch gewesen. Um die Situation zu entzerren, habe man reagiert, sagte Jäger.

Die Linie 926 fährt ab sofort also zusätzlich morgens ab 6.58 Uhr von Ehlershausen nach Burgdorf, wo der Bus um 7.23 das Schulzentrum am Berliner Ring erreicht. Die Linie 949 ab Hämelerwald fährt um 7.05 Uhr los und trifft um 7.49 Uhr an der Südstraße in Lehrte ein. Zurück geht es mit der Linie 926 ab Schulzentrum um 13.24 Uhr. In Ehlershausen kommt der Bus dann um 13.52 Uhr an. Die Linie 949 fährt montags bis donnerstags um 15.32 Uhr in Lehrte-Süd ab und kommt um 16.10 Uhr in Hämelerwald an. Nur freitags fährt der Bus auf dieser Strecke bereits um 13.13 Uhr in Lehrte ab, um Hämelerwald um 14.01 Uhr zu erreichen.

