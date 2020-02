Hülptingsen/Kolshorn

Körperlich schwere Arbeit, Dreck, Wind und Wetter schrecken Hanna Schierloh und Nico Rohde nicht. Die 20 Jahre alte Auszubildende Schierloh absolviert auf dem Kartoffelhof Scheer in Burgdorf-Hülptingsen im dritten Lehrjahr als Landwirtin. Der Beruf, in den sie gerade hineinwächst, ist ihr eine Herzensangelegenheit. Das gilt nicht minder für den 15 Jahre alten Nico Rohde. Der Neuntklässler besucht das Gymnasium in Lehrte. Wenn er nicht büffelt, schaufelt er Mist der Einstellpferde auf dem Hof des Vaters in Lehrte-Kolshorn und hilft bei der Kartoffel- und Spargelernte. Am liebsten fährt er Trecker. Beide können sich ein Berufsleben in der Landwirtschaft vorstellen.

Hanna Schierloh (20) lernt auf dem Kartoffelhof von Cord-Heinrich Schweer in Burgdorf-Hülptingsen. Quelle: Joachim Dege

Hanna Schierloh und Nico Rohde kennen es nicht anders. Sie sind auf dem Hof groß geworden, kennen jeden Handschlag, den es braucht, um Felder zu bestellen und Lebensmittel zu produzieren. Hanna Schierloh auf dem Hof ihrer Eltern in Hotteln bei Hildesheim, Nico Rohde bei seinem Vater Reinhardt, der in Kolshorn und Ahlten sogar zwei Hofstellen bewirtschaftet. Man kennt sich.

Nur Langeweile, die kennt Nico nicht: „Wenn es was zu tun gibt, helfe ich gern.“ Bis vor Kurzem spielte er Fußball in Aligse. Als der Verein keine Mannschaft mehr zusammenbrachte, verlegte er sich auf Selbstverteidigung. Auch Musik hört er gern. Seine Augen fangen allerdings an zu leuchten, sobald er über die Landwirtschaft spricht.

Viele seiner Klassenkameraden seien zu den Klimaprotesten von Fridays for Future gegangen. Wohl, um nicht zur Schule gehen zu müssen, wie Nico glaubt. Er selbst habe mit seinem Vater lieber an der Treckerdemo gegen die EU-Düngemittelverordnung teilgenommen. Da sei um nicht weniger als die Existenz der Landwirte gegangen. „Es interessiert mich, was da gesagt wird“, sagt er. Schließlich wolle er später einmal den Hof übernehmen.

Die Kartoffel- und die Eierproduktion sind wichtige Standbeine der Landwirtschaft in der Region. Der Hof Schweer vermarktet seine Produkte weitgehend selbst. Quelle: Joachim Dege

Auch Hanna Schierloh war bei den Treckerdemos. Ihr Arbeitgeber Cord-Heinrich Schweer habe sie freigestellt. Dessen Hof hat sich Schierloh ganz bewusst ausgesucht. Der Hof der Eltern beackere die typische Börde-Fruchfolge: Weizen, Gerste, Rüben und Raps. Im Burgdorfer Land ist der Boden sandig. Es braucht Beregnung. Diese Technik wollte Schierloh ebenso kennenlernen wie die Direktvermarktung, die Schweer mit seinen zehn Sorten Kartoffeln, den Eiern seiner 240 Hühner, den Enten und Gänsen und den Zwiebeln betreibt. „Da komme ich direkt mit den Verbrauchern in Kontakt“.

Schierloh und ein zweiter, männlicher Auszubildender leben auf dem Hof Schweer. Beide haben ein eigenes Zimmer mit Küchenzeile zur Selbstversorgung, teilen sich ein Bad. Mittags sitzen alle zusammen mit der Familie Schweer am Tisch und nehmen gemeinsam die Mahlzeit ein. „Das ist das Besondere an dieser Ausbildung, dass man integriert ist“, sagt Schierloh. Zugleich könne sie daran wachsen, dass sie nicht mehr zu Hause bei den Eltern lebt. Wohin es sie freilich zieht, sobald sie frei hat: mal um bei Abladen der Gerste zu helfen, oder um während der Erntezeit Getreide abzufahren.

Nico Rohde (15) hilft auf dem Hof seines Vaters Reinhardt in Lehrte-Kolshorn kräftig mit. Quelle: Joachim Dege

Wenn Nico um 14 Uhr aus der Schule auf dem Hof seiner Familie eintrifft, muss er wie jeder andere Gymnasiast Hausaufgaben machen und für Arbeiten lernen. Später taucht er noch immer ein ins Hofleben, geht dem Vater zur Hand, fegt den Hof und verdient sich ein Taschengeld, indem er für die Reiterinnen, die ihre Pferde im Stall eingestellt haben, Stroh macht. Der Vater bewirtschaftet 100 Hektar Land, baut Getreide, Raps, Kartoffeln und im Frühjahr auch Spargel an. Das Stechen des Spargels überlässt Nico noch Mutter und Vater, denen er nur die Folie anhebt.

Trecker fahren kann Nico längst. Auch den Gabelstapler bewegt er routiniert über den Hof. Im März will er den Führerschein T für Zug- und Arbeitsmaschinen und seinen Mopedführerschein machen. Dann kann er selbstständig zum Bahnhof nach Lehrte fahren. Die Familie erwägt seinen Wechsel ans landwirtschaftliche Gymnasium nach Hildesheim. Ein dort abgelegtes Abitur verkürzt die spätere Ausbildung von 24 auf 18 Monate. Seine berufliche Zukunft stellt sich Nico auf dem eigenen Hof vor. Oder im Labor der Landwirtschaftskammer. In die Arbeit dort will er beim Zukunftstag hineinschnuppern.

Auch Hanna Schierloh hat ihr Abi am landwirtschaftlichen Fachgymnasium gemacht. So konnte sie sofort ins zweite Lehrjahr einsteigen, das sie auf dem Lehr- und Forschungsgut der Tierärztlichen Hochschule Hannover in Ruthe machte. Sobald sie ihre Ausbildung hinter sich hat, will die junge Frau ein Studium draufsatteln: „Sonst kannst Du nur als Treckerfahrer arbeiten.“ Sie aber wolle mehr. Ihr Ziel sei ein eigener Betrieb.

