Burgdorf/Uetze

Die Zuckerrüben von den Äckern in Burgdorf und Uetze werden in der Zuckerfabrik Clauen ( Landkreis Peine) gekocht. Dabei entsteht der Karamellgeruch, den die Burgdorfer am Montagmorgen wahrnehmen konnten, sobald sie ins Freie kamen. Mitte Januar sollen laut Nordzucker-Sprecher Christian Kionka die letzten Rüben in Clauen verarbeitet sein.

Seit Wochen sind die süßen Wurzeln gerodet und warten in mit Spezialfolie abgedeckten Mieten am Feldrand auf ihren Abtransport. „Unsere letzten Rüben sind am heutigen Montag nach Clauen gebracht worden“, berichtet der Hülptingser Landwirt Cord-Heinrich Schweer. Er ist in Hülptingsen der einzige Landwirt, der noch Zuckerrüben anbaut. Seit dem Wegfall der EU-Zuckermarktordnung mit ihren festen Lieferquoten und stabilen Preisen ist laut Schweer die Zahl der Rübenanbauer in der hiesigen Region stark zurückgegangen – und dieser Trend werde sich 2020 fortsetzen.

Zuckerrüben werden für Landwirte zum Zuschussgeschäft

Ursache für diese Entwicklung sind die trockenen Sommer und der Preisverfall. „Die Rübe hat einen enormen Wasserbedarf, das macht sie auf Dauer unattraktiv in unserem Naturraum“, erläutert Schweer. Denn die Bauern in der Region Hannover dürfen ihre Felder im Schnitt mit 80 Litern pro Quadratmeter beregnet.

Er habe seine Rübenfelder 2019 achtmal beregnet. „Damit trägt die Rübe nicht mehr zu einem positiven Betriebsergebnis bei“, stellt er fest. Und das, obwohl der Ertrag entgegen der zunächst erwarteten Minderernte doch noch durchschnittlich ausgefallen sei. Im Burgdorfer Raum werden im Schnitt 55 bis 60 Tonnen Rüben pro Hektar geerntet.

Auch der Schwüblingser Landwirt Niels Kynast beobachtet die Entwicklung mit Sorgen. „Der Zuckerpreis ist am Boden.“ Der Beregnungsbedarf sei ein weiterer begrenzender Faktor. Um die Rüben ausreichend mit Wasser zu versorgen, habe er beim Getreide mit der Beregnung gespart, berichtet Kynasst.

Rüben nutzen Nährstoffe im Boden sehr gut aus

Den Preisverfall aufgrund eines Überangebots an Zucker auf dem Weltmarkt und in der EU bestätigt der Sprecher des Nordzucker-Konzerns. Doch anders als Schweer und Kynast sieht Kionka sehr wohl noch Chancen für den Zuckerrübenanbau, vor allem vor dem Hintergrund der verschärften Düngemittelverordnung. Diese sieht vor, dass die Ackerpflanzen mit 20 Prozent weniger Stickstoffdünger versorgt werden, als sie benötigen. „Die Rübe nutzt die Nährstoffe im Boden sehr gut aus“, sagt Kionka. In den vergangenen Jahren sei die Stickstoffdüngung auf den Rübenäckern drastisch gesenkt worden. „Trotzdem sind die Erträge gestiegen.“

Der Geruch nach Karamell liegt nur noch selten in Burgdorfs Luft. Dafür muss schon ein steter Südwind wehen, um ihn vom 30 Kilometer entfernten Clauen bis an die Aue zu tragen. Vor Jahren, als noch die Zuckerfabrik in Lehrte stand, gehörte der Karamellgeruch zum Herbst wie die bunten Blätter an den Bäumen.

Von Anette Wulf-Dettmer