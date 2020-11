Burgdorf

Pfarrer Franz Kurth und die Leitungsgremien der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde für Burgdorf, Hänigsen und Uetze haben aus Infektionsschutzgründen entschieden, bis einschließlich zweiten Advent am Sonntag, 6. Dezember, keine Gottesdienste in den Kirchen der Gemeinde in Burgdorf und in Uetze abzuhalten. Daran gibt es nun Kritik. Ein Gemeindemitglied hat einen offenen Brief verfasst und kritisiert darin den vorübergehenden Gottesdienstverzicht.

Der Nervenarzt Frank-Ulrich Beutner ist bekannt dafür, dass er sich gern in Debatten zu öffentlich relevanten Themen zu Wort meldet. „Mit neuer Enttäuschung und Bitterkeit“ habe er zur Kenntnis genommen, dass die Adventszeit ohne Heilige Messe in der St.-Nikolaus-Kirche begonnen hat, schreibt er in einem offenen Brief an die Kirchengemeinderatsvorsitzende Barbara Gebbe.

Kritiker wendet sich auch an Bischof Heiner Wilmer

In scharfem Ton missbilligt der Mediziner die Entscheidung der Gemeindegremien und trägt vor: „Ich weiß viele Mitchristen hinter mir. Es sind die, die nicht wagen, ihre Stimme zu erheben und still unter ihrer Heimatlosigkeit leiden.“ Er habe sich auch an Bischof Heiner Wilmer gewandt und diesen informiert. Der habe ihm bestätigt, dass allein der Pfarrer über das Aussetzen von Heiligen Messen befinden könne, nicht aber Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat, wie es in Burgdorf geschehen sei.

Die Gemeinderatsvorsitzende Gebbe bedauert, dass Beutner mit seiner Kritik die Öffentlichkeit sucht. Ihr wäre es lieber gewesen, er hätte sich an sie persönlich oder an die Gemeindegremien gewandt, um seine Argumente vorzutragen. Gebbe lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass der Beschluss zum Gottesdienstverzicht in den Gemeindegremien jeweils „mit überwältigender Mehrheit“ gefällt und eng mit Pfarrer Franz Kurth abgestimmt worden sei.

Gebbe : Kirche hat gesellschaftliche Verantwortung

Kirchengemeinderatsvorsitzende Barbara Gebbe bedauert, dass Mitglied Frank-Ulrich Beutner sich nicht an sie persönlich oder an die Gemeindegremien gewandt hat. Quelle: Antje Bismark

Beutner zieht diese Darstellung in Zweifel. Er verweist darauf, dass der Seelsorger in seinem Zuständigkeitsbereich in Lehrte, Sehnde und in Hannover-Roderbruch sehr wohl noch Heilige Messen feiere, nur eben in Burgdorf und in Uetze nicht. „Sind unsere Mitchristen dort lieblos oder Pfarrer Kurth dort leichtsinnig?“, fragt Beutner und urteilt: „Eure Beschlüsse haben St. Nikolaus im pastoralen Raum und in der Ökumene isoliert und blamiert.“

Gebbe und das für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Gemeinderatsmitglied Wolfgang Obst halten entgegen, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. „ Beutner ist nicht der Einzige, der das schwernimmt. Wir selber auch,“ sagt Obst. Kirche habe allerdings auch eine gesellschaftliche Verantwortung, sagt Gebbe. Es könne ja nicht angehen, dass Bund, Länder und Wissenschaft zu strengem Kontaktverzicht raten und die Kirche gleichzeitig zu Versammlungen einlädt.

Gemeinde will an Weihnachten Gottesdienste feiern

Obst und Gebbe verweisen auf Ausweichangebote. So habe die Gemeinde am jüngsten Sonntag eine Adventsandacht auf ihrer Internetseite gesendet. Gebbe lädt dazu ein, sich bei Bedarf nach Nähe und Spiritualität im Pfarrbüro zu melden. Gruppenleiter, Gemeinderats- und Kirchenvorstandsmitglieder stünden mit vielen Menschen telefonisch in Kontakt. Daraus ergäben sich bisweilen tolle Glaubensgespräche. „Wir sind im Moment alle Suchende und Lernende. Was richtig und was falsch ist, werden wir wohl erst in der historischen Rückschau ermessen können“, wirbt die Gemeinderatsvorsitzende um Verständnis.

Ziel sei es, die Weihnachtsgottesdienste feiern zu können, bittet Obst um Akzeptanz. Die Anmeldung für die 14 von der Gemeinde geplanten Weihnachtsgottesdienste mit begrenzten Platzkapazitäten beginnt laut Gebbe am Dienstag, 1. Dezember. Das Pfarrbüro ist unter Telefon (05136) 809290 zu erreichen.

Von Joachim Dege