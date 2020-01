Burgdorf

Wenn Bauingenieur Karsten Gehrold und der im Bauamt der Stadt Burgdorf für den Denkmalschutz zuständige Lothar Brunke in diesen Tagen auf dem Försterberg beieinanderstehen und über historische Fachwerkbauten fachsimpeln, bekommen beide Männer leuchtende Augen. Gehrold managt für den Bauherrn Bisar Duran den originalgetreuen Wiederaufbau des im Juni 2018 abgebrannten Forsthauses. Brunke berät ihn dabei: „Die Abstimmung flutscht.“ Im Sommer soll das Forsthaus dann wieder in alter Schönheit als Solitär auf dem Försterberg thronen.

Nach dem Brand verlor das Forsthaus den Status eines Baudenkmals. Gehrold und Brunke lassen gleichwohl nichts unversucht, so viel von der geretteten alten Bausubstanz wie möglich beim Wiederaufbau zu verwenden. Das Erdgeschoss ist inzwischen bis auf die mittlere Reihe aufgeständert, und zwar zu zwei Dritteln mit historischem Gebälk, das Gehrold für die ursprüngliche geplante Gebäudesanierung katalogisiert und nach dem Brand sogleich hatte sichern und sortieren lassen.

Bauherr stellt zwei Zimmerleute ein

Bauunternehmer und Bauherr Duran hat sich mit Gehrold und dessen in Isernhagen ansässiger Firma Management Fachwerkbau & Denkmalschutz nicht nur einen ausgewiesenen Experten an die Seite geholt, sondern inzwischen auch zwei erfahrene Zimmerleute eingestellt. Die nehmen jeden Balken einzeln unter die Lupe und fügen ihn dann an der passenden Stelle nach alter handwerklicher Tradition mit Schlitz und Zapfen ins Fachwerkgerüst ein. Nur wo das Feuer die alten Balken zerstörte, ersetzen sie diese mit neuen. Bisweilen kommen Passanten auf der Baustelle vorbei und und stellen interessiert Fragen. Dann geben die Zimmerleute geduldig Auskunft.

Bauingenieur Karsten Gehrold zeigt sich stolz, dass zwei Drittel der fürs Erdgeschoss verwendeten Balken aus der historischen Bausubstanz stammen. Quelle: Joachim Dege

Weil das Feuer die gesamte Holzbalkendecke gefressen hat, ist diese nun mit frischem Holz eingezogen worden. Je nachdem, wie das Wetter mitspielt, will Gehrold schon im März den Dachstuhl errichten und das Dach mit roten Hohlpfannen eindecken lassen. Die Giebel, so viel sei bereits gewiss, müssten neu konstruiert werden. Sein Ziel sei es, dass das Forsthaus im fortgeschrittenen Sommer stehe und äußerlich fertig sei. Danach gehe es dann an den Innenausbau. Duran will in dem zweigeteilten Gebäude mit der ehemaligen Kammer im Nordwesten (Stadtseite) und der Scheune im Südosten eine Wohneinheit mit einer Fläche von 180 Quadratmetern, verteilt auf zwei Geschosse, einbauen.

Bauamt attestiert dem Bauherrn „Herzblut“

Denkmalschützer Brunke ist nach eigenem Bekunden heilfroh, dass sich der Bauherr auf das Wagnis des originalgetreuen Wiederaufbaus eingelassen hat. „Wir haben die einzelnen Lösungen bis ins Detail miteinander besprochen“, bestätigt der Mann vom Bauamt, der Gehrold im Übrigen hohe Fachkompetenz und dem Bauherrn Duran „Herzblut“ attestiert. Gehrold sanierte in Burgdorf bereits das Stadtwappen an der Hannoverschen Neustadt. Weil viele Burgdorfer an dem Projekt auf dem Försterberg regen Anteil nähmen, will der Bauingenieur Duran vorschlagen, die Öffentlichkeit zum Richtfest einzuladen.

