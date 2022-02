Burgdorf

Der Höhepunkt der Pandemie scheint überstanden zu sein, die Infektionszahlen nehmen wieder ab: Eineinhalb Jahre nachdem eine Burgdorfer Elterninitiative aus der Weststadt Luftfilter für Kindertagesstätten und Schulen angeregt hat und sich nach langer Überzeugungsarbeit schließlich im Rat die Erkenntnis Bahn brach, dass solche Geräte einen sinnvollen Beitrag zum Infektionsschutz leisten können, hat die Stadt jetzt mit dem Einbau der Geräte begonnen.

„Kürzlich hat die Stadt Burgdorf damit begonnen, alle Klassen städtischer Schulen und alle Gruppenräume aller städtischen Kindergärten und freien Kindergartenträger mit mobilen Luftfilteranlagen mit je zwei Geräten auszustatten“, teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. Auch Krippen erhielten die Luftfilteranlagen. Die Anschaffung der 322 benötigten Geräte, die die Stadt bereits vor Weihnachten hatte installieren wollen, kostet die Kommune nach eigener Darstellung 233.906 Euro.

Zurzeit meldet das Gesundheitsamt für Burgdorf 907 Corona-Infektionen, viele davon in Kitas und Schulen. Die Inzidenz liegt aktuell bei 1465,0. Seit dem Ausbruch der Pandemie gab es in Burgdorf 4050 Infektionen. 29 Menschen starben daran. Impftermine in der Woche vom 28. Februar bis zum 6. März bietet die Region Hannover im Rathaus I an der Marktstraße 55 für Kinder, Jugendliche und Erwachsene montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr sowie am Montag und am Freitag von 17.30 bis 21 Uhr an.

