Das Waldbad Ramlingen kann in diesem Jahr wie gewohnt am ersten Wochenende im Juni offnen. Das hat jetzt die Vorsitzende des Betreibervereins, Sabine Scheems-Schnellinger, auf Nachfrage versichert. Die Vorbereitungsarbeiten haben bereits begonnen.

In diesem Jahr ist jedoch alles anders. Normalerweise trifft sich ein Dutzend Freiwillige aus dem Förderverein Waldbad Ramlingen bereits Anfang des Frühjahrs für erste Arbeitseinsätze in dem idyllisch zwischen Waldrand und Wiesen eingebetteten Naturbad. Coronabedingt waren diese Treffen untersagt. Zudem hatte Bürgermeister Armin Pollehn als Chef des örtlichen Corona-Krisenstabs eine Öffnung der Bäder in der Stadt frühestens für Juli in Aussicht gestellt. Umso mehr war der Förderverein der traditionsreichen Biobadeanstalt überrascht, als das Land die Öffnung der Schwimmbäder ab dem 25. Mai erlaubte.

Das Becken des Biowaldbads Ramlingen bleibt in diesem Jahr ohne einen neuen Anstrich. Quelle: Joachim Dege

Kaum war diese Nachricht heraus, kamen Scheems-Schnellinger und ihre Mitstreiter in dieser Woche auch schon im Bad zusammen. Sie befreiten die Liegewiese vom Laub und mähten den Rasen. Auch das Becken ist inzwischen grundgereinigt.

Am Wochenende wollen die Helfer dann auch noch die Beckenwände mit verdünnter Salzsäure abschrubben, um Algenrückstände zu entfernen. Danach kann vier Tage lang das Wasser einlaufen, bis das Becken voll ist. Eine Umlaufpumpe sorgt anschließend dafür, dass das Badewasser drei Wochen lang durch den Naptun-Filter läuft. Erst wenn das geschehen ist, kann eine Mitarbeiterin des bei der Region Hannover angesiedelten Gesundheitsamts die Wasserqualität überprüfen und gegebenenfalls das Okay für die Saisoneröffnung geben, schildert die Vereinsvorsitzende Scheems-Schnellinger die sich jedes Jahr wiederholenden Abläufe.

„Ich hätte gern noch vier Wochen gewartet“

„So leid es mir für das Waldbad tut: Ich hätte gern noch vier Wochen gewartet“, äußert sich die Vereinsvorsitzende alles andere als euphorisch ob der vom Land verordneten Corona-Lockerungen. „Mir geht das zu schnell.“ In den Innenstädten lasse sich ganz gut beobachten, wie wenig genau es viele Menschen inzwischen nähmen mit dem Abstandhalten.

Scheems-Schnellinger, selbst zur Risikogruppe gehörend, ist deshalb unwohl beim Gedanken, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen könnten und dann aller Arbeitsaufwand umsonst gewesen sein könnte. Oder dass sich die Badegäste womöglich gar nicht trauten, Schwimmen zu gehen. „Aber wenn das Wasser drin ist, beginnt die tägliche Arbeit. Auch wenn keiner kommt.“ Vorsichtshalber habe der Verein darauf verzichtet, dem Becken einen neuen Anstrich zu verpassen.

Im Kleinkindbecken ist noch Stroh ausgelegt. Die Liegewiese drumherum ist bereits gemäht. Quelle: Joachim Dege

Sicher sei, dass der Badbetrieb in diesem Jahr einen spürbar größeren Arbeitsaufwand erfordern werde. Alle Türgriffe an den Kabinen und den Toiletten müssten schließlich ständig desinfiziert werden. Womöglich bedürfe es weiterer Sicherheitsvorkehrungen, die noch gar nicht abzusehen seien, mutmaßt Scheems-Schnellinger. Fraglich sei auch, wie das Tragen des Mundschutzes geregelt ist. Bei alledem dürften sich maximal 360 Gäste zur gleichen Zeit im Bad aufhalten.

Von Joachim Dege