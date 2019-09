Burgdorf

Eine Weihnachtsrevue mit russischer Folklore präsentiert das StadtHaus Burgdorf am Sonnabend 30. November. Auf der Bühne des großen Saals erwarte die Besucher am Vorabend des 1. Advents ab 19 Uhr eine märchenhafte Winterlandschaft, so versprechen die Veranstalter. Eine Erzählerin werde die Zuschauer auf eine nostalgische Reise mitnehmen durch das alte Russland mit seinen Liedern und Tänzen.

Annähernd 40 Künstler des Ensembles Ivushka aus Tambow, einer Stadt 430 Kilometer südöstlich von Moskau, gestalteten die etwa zweistündige Schau mit Chor- und Sologesang, begleitet von Musikern auf traditionellen Instrumenten wie der Dombra, der Balalaika und der Ziehharmonika. Es gebe Tanzchoreografien und Akrobatik, die sich bis zu einer ausgelassenen Schnellballschlacht steigerten.

Karten gibt es im Verkauf in der Geschäftsstelle der HAZ an der Marktstraße 16 sowie beim Verkehrs- und Verschönerungs-Verein an der Braunschweiger Straße 2. Sie kosten 32 Euro für Erwachsene. Kinder bis 14 Jahren zahlen 16 Euro.

Von Joachim Dege