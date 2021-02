Burgdorf

Frühjahrsputz für den fahrbaren Untersatz ist angesagt. Die ersten warmen Tage nach dem kurzen Kälteeinbruch haben viele Autobesitzer genutzt, um ihr Auto wieder in Schuss zu bringen und von Salz, Auftaumitteln, Streusplitt und Matsch zu befreien. Die Betreiber der drei Burgdorfer Autowaschanlagen freuen sich darüber, dass das Geschäft brummt.

„Wir erleben einen extremen Ansturm und schleusen 400 bis 500 Fahrzeuge am Tag durch unsere Anlage“, sagt Carsten Mölich, Inhaber von CarWash an der Lise-Meitner-Straße. Die Corona-Auflagen könnten trotzdem eingehalten werden. „Meine Mitarbeiter tragen Masken. Damit die Abstände eingehalten werden, reichen sie dem Kunden zum Kassieren eine Art Kescher, in den das Geld gelegt werden kann.“ Jeder zweite Staubsaugerplatz sei gesperrt, um zu verhindern, dass sich Besucher zu nahe kommen.

Auch Tobias Jachmann, Betreiber der SB-Autowaschanlage CarWash an der Wollenweberstraße in Hülptingsen, verzeichnete in den vergangenen Tagen einen regen Zulauf. In seiner Anlage gibt es vier Waschboxen, in denen die Kunden ihre Fahrzeuge per Hand reinigen können. Die Boxen sind voneinander abgetrennt, sodass laut Jachmann Abstand halten problemlos möglich ist. Der Unternehmer kann den Besucherandrang gebrauchen. Im vergangenen Jahr musste er einen Kundenrückgang von 20 Prozent verkraften, weil die Anlage im Lockdown mehr als vier Wochen lang schließen musste. „Wir haben trotz Coronahilfen einen Verlust eingefahren und können vorläufig nicht expandieren“, sagt Jachmann.

Homeoffice reduziert den Pflegeaufwand für Autos

„Wir hatten in den letzten Tagen richtig gut zu tun“, bestätigt auch Hubertus Becker, der die Anlage Carwash Burgdorf an der Raiffeisenstraße betreibt. Der Ansturm habe ihn nicht überrascht, weshalb er mehr Personal eingeplant habe. Auf die AHA-Regeln weisen bei ihm entsprechende Schilder hin. Insgesamt sei auf seiner Anlage im Lockdown weniger los als sonst. Becker erklärt sich das mit der Arbeit im Homeoffice. „Die Autos werden weniger bewegt. Das reduziert auch den Pflegeaufwand für ein Fahrzeug.“

Jens Borsch und seine Frau Birgit haben sich in die Schlange vor der Waschanlage im Gewerbegebiet Nordwest eingereiht. Die beiden sind extra aus Bröckel nach Burgdorf gekommen. „Der Service ist gut. Die Vorwäsche ist gründlich. Der Lack leidet nicht, weil die Walzen weich sind und wohl auch öfter gewechselt werden“, sagt Borsch.

Der Betrieb bietet auch Waschboxen, in denen Kunden ihr Auto von Hand reinigen können. Dort installierte Dampfstrahler lassen sich über ein Münzbezahlsystem in Betrieb nehmen. Sammy Omerika aus Isernhagen hat sich für diese Variante entschieden. In der Waschstraße werde seine mit einem Speziallack ausgestattete Limousine nicht ausreichend poliert, sagt er. Autowäsche sei für ihn Routine. Einmal pro Woche werde geputzt.

Regelmäßige Autopflege sei laut ADAC wichtig – auch aus Sicherheitsgründen. Scheinwerfer und Autokennzeichen sollten frei von Schmutz sein, damit das Fahrzeug im Dunkeln gut zu sehen ist. Auch die Scheiben sollten wegen der besseren Sicht besser sauber sein.

Zur Fahrzeugpflege gehört nicht nur die Reinigung der Karosserie. Franziska Merker aus Lehrte steuert angesichts der langen Warteschlange vor der Waschanlage im Gewerbegebiet Nordwest erst einmal einen Staubsaugerplatz an, um den Innenraum ihres Autos auszusaugen. „Ich muss mich beeilen. Ich will noch zum Einkaufen“, sagt sie. Anschließend nimmt sie Kurs auf eine der weniger frequentierten Waschboxen, um ihr Auto abzusprühen.

„Mit diesem Andrang habe ich nicht gerechnet, aber für sein Auto gibt man ja fast alles“, sagt Jürgen Schlue aus Otze. Nach dem Waschgang legt Schlue noch einmal Hand an, um auch die Ecken in den Radkästen und die Gummis in den Türen nachzuwischen. „Das Fahrzeug ist neu“, sagt er. Ihm ist wichtig, dass die Waschstraße mit einer biologischen Wasseraufbereitungsanlage ausgerüstet ist. Denn die Autowäsche könne die Umwelt ganz schön belasten.

Autowaschen auf eigenem Grund kann teuer werden

Das bestätigt Sebastian Kattler, Sprecher der Stadtverwaltung. Die Autowäsche auf Privatgrundstücken sei deshalb auch verboten, wenn nicht sichergestellt sei, dass kein Schmutzwasser ins Grundwasser sickert oder in die Kanalisation. Zuwiderhandlungen stellten eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld zwischen 50 und 50.000 Euro geahndet werden könnten, sagt Kattler.

Von Sybille Heine