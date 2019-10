Burgdorf

Weil Zeugen sich das Kennzeichen merkten, hat die Polizei am Sonnabendabend einen unfallflüchtigen Autofahrer aus Sievershausen ermitteln können. Der 48 Jahre alte Opel-Fahrer hatte an der Grünewaldstraße in der Südstadt von Burgdorf gegen 20.20 Uhr einen Audi A6 touchiert und beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro.

Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub und fuhr nach Hause, wo ihn die Polizei später alkoholisiert antraf. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 0.83 Promille. Daraufhin veranlasste die Polizei zwei Blutproben, mit deren Hilfe sich die Blutalkoholkonzentration zum Zeitpunkt des Unfalls berechnen lässt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Weitere Meldungen der Polizei und der Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von jod