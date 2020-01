Burgdorf

Erst im Dezember ist ihre jüngste CD mit Schostakowitsch-Werken erschienen. Im neuen Jahr nun tourt das Pavel Haas Quartett aus Prag durch die Welt. Die vier Musiker machen Station in bedeutenden Konzertsälen – in Amsterdam, London, Luxemburg, Genf, San Fancisco, Montreal, Toronto und Peking. Zwischendurch konzertieren sie auch auf dem Dorf, etwa im berühmten Konzerthaus Blaibach im Bayerischen Wald oder in der Region: Im Burgdorfer Schloss tritt das vom englischen Magazin Gramaophone als „aufregendstes Streichquartett der Welt“ gefeierte Ensemble am Sonntag, 19. Januar, auf. Das Publikum darf sich auf Werke von Sergej Prokofiev und Ludwig van Beethoven freuen.

Das kann sich wahrlich hören lassen: Prokofiev ist mit einer Sonate für zwei Violinen im Programm sowie mit der Suite „Romeo und Julia“ für Streichquartett. Bei Letzterer handelt es sich um eine Bearbeitung des Bratschisten des Quartetts, Jirí Kabát. Beethoven erklingt derweil mit der großen Fuge für Streichquartett op. 133 sowie dem Streichquartett op. 130.

Dabei interpretiert die Werke nicht irgendwer. Kritiker loben das Pavel Haas Quartett überschwänglich für seinen Reichtum an Timbre und die ansteckende Leidenschaft. Dabei verstehen sich Veronika Jarušková (Violine), Marek Zwiebel (Violine), Jirí Kabát (Viola) und Peter Jarušek (Violoncello) fast blind. Das renommierte Quartett wurde für seine CD-Einspielungen bereits mit fünf Gramophone Awards und zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnet und zählt auch deshalb zu einem der führenden Kammerensembles.

Karten für das Konzert im Schloss am Spittaplatz sind im Vorverkauf erhältlich zum Preis von 19 Euro, und zwar in Burgdorf in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße und in der Geschäftsstelle des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins an der Braunschweiger Straße. Außerdem können Konzertbesucher Tickets direkt bei Scena bestellen unter Telefon (05147) 720937. Die Karten liegen dann zur Abholung an der Tageskasse bereit.

Von Joachim Dege