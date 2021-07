Burgdorf

Dieser 13. Jahrgang war der erste seit 2011, der das Abitur wieder nach neun Jahren am Gymnasium erreicht hat. High Heels, festliche Garderobe, Parfümwolken und fliegende Doktorhüte – der Abschied nach so langer Schulzeit wollte gefeiert und inszeniert sein. Open Air auf dem Sportplatz war geplant, doch dank eines akribischen Hygienekonzepts wurde doch noch eine festliche Feier in der Aula möglich.

50 Mädchen und 38 Jungen des Gymnasiums Burgdorf erhielten dort am Freitag ihre Abizeugnisse, die besten von Lynn Flütter und Phil Köllmann mit einem Durchschnitt von 1,0. Insgesamt gab es 26 mal eine Eins vor dem Komma. Julia Schneider, kommissarische Schulleiterin, blickte mit gemischten Gefühlen zurück. Schüler und Lehrer hätten wegen Corona auf Vieles verzichten müssen, aber ein verlorenes Jahr sei es nicht gewesen. Und seien es nur die „Bademantel- und Schlappentage im Lockdown“, an die sich alle lebenslang erinnern würden.

Zur Galerie Noch haben die meisten der Abiturienten keinen festen Studienplatz, aber alle haben zumindest ziemlich konkrete Pläne. Drei Stimmen aus dem aktuellen Jahrgang, der am Freitag seine Zeugnisse bekommen hat.

Sie haben nach 13 Jahren das Abitur bestanden 88 Abiturienten des Burgdorfer Gymnasiums haben am Freitag ihre Reifezeugnisse bekommen. Das sind die Absolventen: Simon Ahlvers, Nelly Armbrust, Nico Baars, Justin Beer, Charlotte Beilken, Konstantin Berecz, Felix Bode, Alina Böhm, Marret Borchert, Patrizia Borsette, Anna-Sophia Brauer, Tom Bremer, Nina Dürr, Sevgi Duran, Samanta Dwornicki, Malte Ebel, Ozan Ekinci, Silvana El-Fahel, Jannis Engel und Ruben Esseling, Außerdem Jan-Niclas Fichte, Emily Flügge, Lynn Flütter, Myriam Fronia, Lena Marie Füllkrug, Eliza von der Geest, Gesa Genters, Tabea Geppert, Jasmin Giere, Lea-Ariane Haferkorn, Rabea Hansen, Imke Hartkopf, Dersem Hassan Pezu, Nicolas Herrmann, Malena Hintz, Alexander Hinzmann, Lorenz von der Höh, Anna Sophie Hofmann und Luna-Viktoria Holewa. Des Weiteren Tobias Keller, Felix Köbe, Phil Köllmann, Wilko Kramer, Thorben Krull, Shawn Krupka, Luisa Kubesch, Florian Lahmann, Nele Lattner, Vanessa Ling, Sophie Lissel, Maximilian Mohr, Gabriela Monko, Falk Neugebauer, Inken Nothwehr, Florian Oerke, Kian Pamukcu, Lisa Paulmann, Caroline Peter, Alyssa Peters, Luisa Pfau, Juliane Pötsch, Sofia Rakocevic, Manari Reinert und Niklas Rose. Sowie Dana Sander, Antonia Schauer, Julius Scheer, Lukas Schmidt, Dennis Schmiedner, Beatrice Scholz, Leo Schröder, Glen Schüle, Paul Schülke, Christoph Schünemann, Justin Schultz, Veena Smoczyk, Kolja Theis, Sophie Thiele, Ferhat Toru, Jona-Elie Vincentz, Lara Wendemuth, Shawn Wetzel, Pauline Wieker, Alena Wilz, Jannes Winkler, Annalena Wischnewski, Alina Wolf und Lotte Ziehank.

Von Martin Lauber