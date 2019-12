Burgdorf

Nach dem zweiten Wolfsangriff innerhalb von einer Woche auf eine Schafherde im Burgdorfer Holz appellieren Jäger jetzt an die Hundehalter, ihre Tiere an die Leine zu nehmen. Der Besitzer der Schafe hat die Herde nach der erneuten Attacke inzwischen in einen Stall nach Hülptingsen getrieben. Am vergangenen Wochenende hatte ein Wolf oder mehrere Wölfe sechs Schafe getötet und eines so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Von einem achten Tier fanden Jäger nach Tagen nur noch den Kadaver. Nun starben zwei weitere Schafe, zwei wurden verletzt.

Der Schock hallt bei Jagdpächter Christoph Konerding Stunden nach dem Entdecken der toten Tiere noch nach. Er hatte am frühen Sonnabendmorgen die Wege im Burgdorfer Holz noch einmal kontrolliert und Schilder aufgestellt, um Passanten für die an diesem Tag anstehende Treibjagd zu warnen. Dabei fand er die toten Tiere, die einem 79-jährigen Züchter gehören – wie schon vor einer Woche. „Diesen Anblick vergesse ich nicht so schnell“, sagt Konerding.

Jäger reagieren auf vermehrte Wolfssichtungen

Schon mit Blick auf die Jagd hatte er sich mit dem Thema Wolf auseinandergesetzt. Dabei ging es um ganz praktische Fragen. „Natürlich setzen wir für die Nachsuche unsere Jagdhunde ein, deshalb haben wir mit dem Wolfsbeauftragten geklärt, ob das auch an diesem Tag möglich ist oder ob wir unsere Hunde einer Gefahr aussetzen“, nennt er ein Beispiel. Dessen Aussage sei eindeutig gewesen: Bei so vielen Teilnehmern und solchem Lärm würde ein Wolf weglaufen. Unter dieser Prämisse hätten die Jäger dann auch sechs Jagdhunde mitgenommen und ohne Leine laufen lassen.

Er selbst reagiere inzwischen aber auf die vermehrten Wolfssichtungen, die es nach Aussage von Oliver Brandt, Sprecher der Jägerschaft Burgdorf, auch schon am Tage gegeben habe. „Wenn ich in der Dämmerung mit meinen Hunden im Wald bin, dann nehme ich Besonderheiten in ihrem Verhalten ernst und die Tiere sofort an die Leine“, sagt Konerding. Sein Appell an alle Hundehalter sei, ihre Vierbeiner stets an der Leine zu führen. Es gehe ihm nicht um Panikmache, sondern um eine reine Vorsichtsmaßnahme, betont er. Weder der Jagdpächter noch Brandt vermögen zu sagen, wie viele Wölfe genau im Burgdorfer Holz leben. „Zwei siedeln in jedem Fall dauerhaft dort“, sagt der Sprecher der Jägerschaft.

Diese Wolfsrisse gelten als bestätigt Wölfe haben auch in der Region Hannover in den vergangenen Jahren erheblichen Schaden angerichtet. Bislang nachgewiesen sind folgende zwölf Angriffe: 6. März 2019: Bei Engensen sterben nach einem Wolfriss 15 Heidschnucken.

Bei Engensen sterben nach einem Wolfriss 15 Heidschnucken. 5. Februar 2019: In Nöpke wird ein Pferd gerissen.

In wird ein Pferd gerissen. 4. Februar 2019: In Altmerdingsen wird ein Gatterwild getötet.

In wird ein Gatterwild getötet. 15. Januar 2019: Ein Rind wird in Dudensen Beute eines Wolfs.

Ein Rind wird in Dudensen Beute eines Wolfs. 18. November 2018: In Immensen wird ein Schaf gerissen.

In wird ein Schaf gerissen. 11. September 2018: Zwei Schafe werden in Borstel getötet.

Zwei Schafe werden in getötet. 21. Juli 2018: In Neustadt am Rübenberge tötet ein Wolf zwei Schafe.

In tötet ein Wolf zwei Schafe. 20. Juni 2018: In Burgdorf fällt ein Schaf dem Wolf zum Opfer.

In fällt ein Schaf dem Wolf zum Opfer. 26. Dezember 2017: In Immensen wird ein Schaf gerissen.

In wird ein Schaf gerissen. 17. Dezember 2017: Bei Lehrte wird ein Schaf getötet, vier weitere verletzt.

Bei wird ein Schaf getötet, vier weitere verletzt. 6. März 2017: Ein Kalb fällt in Wunstorf einem Wolf zum Opfer.

Ein Kalb fällt in einem Wolf zum Opfer. 12. Februar 2016: In Burgdorf werden zwei Schafe gerissen.

Züchter bringt Herde nach Hülptingsen

Seinen Angaben zufolge besitzt die Weide zwischen dem Großen Stern und dem Naturfreundehaus Grafhorn keinen Weideschutzzaun gegen Wölfe – um die Schafe nun bestmöglich vor einem erneuten Riss zu schützen, hat der Züchter sie zu sich nach Hülptingsen getrieben.

Wie bereits am vergangenen Wochenende untersuchten Wolfsberater, dieses Mal Thomas Behling, die getöteten Tiere. Dabei messen die Fachleute unter anderem den Abstand der Reißzähne, und sie nehmen DNA-Proben. Bis das endgültige Ergebnis vorliegt, vergehen meist mehrere Wochen.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark