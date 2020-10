Burgdorf

Der Dokumentarfilm „I am Greta“ ist am Mittwoch erstmals in der Neuen Schauburg in Burgdorf gezeigt worden. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der weltbekannten Aktivistin Greta Thunberg und ihrem Kampf für ein besseres Klima.

„Das muss eine sehr frustrierte junge Frau sein, denn das, was sie will, passiert gar nicht“, lautete das Fazit einer Zuschauerin. Gemeinsam mit ihrem Enkel Levi sah sie sich den Dokumentarfilm von Nathan Grossmann an. Levi hat die Geschichte von Greta und deren Kampf für den Klimaschutz schwer beeindruckt. „Ich fand den Film cool“, sagte er begeistert. Er und seine Großmutter haben selbst schon an Fridays-for-Future-Demonstrationen teilgenommen. „Es ist unglaublich, was die sich an Wissen erarbeitet haben“, berichtete die Kinobesucherin über die Schüler und Studenten, mit denen sie vor Ausbruch der Corona-Pandemie regelmäßig demonstrierte.

Anzeige

Der 14-jährige Lovis schaute sich den Film mit seiner Mutter Yvonne Schmidt an. Sein Fazit: „Ich habe auf jeden Fall etwas über das Klima gelernt.“

Lovis Schmidt (14) hat den Dokumentarfilm über Greta Thunberg und ihren Kampf für den Klimaschutz gemeinsam mit seiner Mutter Yvonne in der Neuen Schauburg gesehen. Quelle: Leona Passgang

Der Film von Grossmann beginnt im Sommer 2018, als sich die damals 15-jährige Greta Thunberg aus Stockholm erstmals vor den schwedischen Reichstag setzt und fordert, dass die Politiker endlich auf die Wissenschaft hören und eine nachhaltige Klimapolitik machen sollen. Es dauert nicht lange, und die Medien werden auf ihren Kampf aufmerksam. Weltweit schließen sich Schüler und Studenten den Forderungen Gretas an. Aufgrund der Demonstrationen werden auch die Politiker auf die junge Schwedin aufmerksam. Greta wird zu Klimagipfeln und in Präsidentenvillen eingeladen und hält Reden. Aber es passiert – nichts. Das arbeitet Grossmann in seinem Dokumentarfilm deutlich heraus: Alle wollen ein Selfie mit ihr, sagen ihr, sie bewundern sie, doch in Sachen Klimaschutz herrscht Stillstand.

„Seit dem ersten Klimagipfel 1992 in Rio de Janeiro ist einfach nichts passiert“, sagte Levis Großmutter. Den bekannten Satz Gretas: „How dare you?“ – „Wie könnt ihr es wagen?“ habe sie damals als Übertreibung empfunden. Nach dem Film sei deren Wut und Frustration für sie jedoch nachvollziehbar.

Lesen Sie auch: Mädchen mit Mission – die Doku „I Am Greta“

Der Dokumentarfilm hält europäischen Spitzenpolitikern wie Macron und dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Junker den Spiegel vor. Als Greta gemeinsam mit anderen Fridays-for-Future-Aktivisten von der EU-Umweltkommission nach Brüssel eingeladen wird, scheint Juncker nichts Besseres einzufallen, als über die Nachhaltigkeit eines europaweiten, einheitlichen Toilettenspülungssystem zu sprechen. Die Enttäuschung in den Gesichtern von Thunberg und ihrer belgischen Mitstreiterin Anuna De Wever hat die Kamera eingefangen.

Von Leona Passgang