Burgdorfer Klaus-Dieter Müller wird Prädikant im Kirchenkreis

Burgdorf

Der 65 Jahre alte Klaus-Dieter Müller aus Burgdorf heuert beim evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgdorf als Prädikant an. Prädikanten sind ehrenamtlich engagierte Laienprediger, die nach einer intensiven Schulung und der feierlichen Einsetzung eigenständig Gottesdienste leiten, Predigten halten und das Abendmahl austeilen dürfen. Superintendentin Sabine Preuschoff will den früheren Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums in einem Gottesdienst in der St.-Pankratius-Kirche am Sonntag, 23. Januar, in sein Amt einführen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Der Burgdorfer bildete sich im Rheinland zum Prädikanten weiter

Als Prädikant wird Müller, der heute im Ruhestand ist, künftig kirchenkreisweit eingesetzt. Müller ist einer von zehn Prädikanten des Kirchenkreises. Er hat sich bereits Anfang der Neunzigerjahre im Rheinland zum Predigthelfer ausbilden lassen und bis 2020 ehrenamtlich in einer Berliner Gemeinde mitgearbeitet. Seit Mai vergangenen Jahres beteiligt er sich in der St.-Pankratius-Gemeinde am Predigtdienst und an der Gottesdienstgestaltung.

Das Prädikantenamt geht zurück auf den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums an alle getauften Christen. Darüber hinaus wirken daran im Kirchenkreis aktuell auch noch 25 sogenannte Lektorinnen und Lektoren mit. Weitere vier sind zurzeit in der Ausbildung. Anders als Prädikanten tragen Lektoren allerdings vorgefertigte Predigten vor. Mit Christoph Müller wird Superintendentin Preuschoff am Sonntag, 30. Januar, ab 10.30 Uhr in der Kirche Zum Heiligen Kreuz in Arpke noch einen weiteren Prädikanten ins Amt einsetzen.

Von Joachim Dege