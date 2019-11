Burgdorfer gedenken der Pogromnacht und der Opfer von Halle

Der Anschlag auf die Synagoge von Halle, Hassreden im Bundestag – beim Gedenkweg 9. November erinnern die Teilnehmer an die Reichspogromnacht in Burgdorf und mahnen, sich gegen jede Form von Ausgrenzung und Gewalt zu stellen.

Station ehemalige Synagoge, die die jüdische Gemeinde 1811 an der Poststraße erbaut hatte und die am 9. November 1938 verwüstet wurde. 1941 wurde die Gemeinde dann gezwungen, das Gebäude an die Stadt zu verkaufen. Heute hat die KulturWerkStadt ihre Bleibe dort. Quelle: Martin Lauber