Burgdorfs Bevölkerung wächst gegen den Trend

Burgdorf

Das Land geht davon aus, dass die niedersächsische Bevölkerung in den kommenden Jahren kontinuierlich schrumpfen wird. Vor allem für den Süden des Landes geht der Demografie-Radar des Bundesinnenministeriums von einem Bevölkerungsschwund von bis zu 20 Prozent aus. Burgdorf hingegen wächst zurzeit gegen den Trend, wie statistische Erhebungen der Region Hannover ausweisen.

Unter den 20 Umlandkommunen nimmt Burgdorf gegenwärtig sogar eine Spitzenposition ein. Die Stadt gehört mit einem Plus von 0,72 Prozent zu den drei Kommunen mit dem größten Bevölkerungszuwachs – nach Sehnde und Gehrden. Ende vergangenen Jahres seien in Burgdorf 31.787 Menschen (plus 23) mit einem ersten Wohnsitz gemeldet gewesen, außerdem 1140 mit einem Nebenwohnsitz, halten die Statistikerinnen und Statistiker der Regionsverwaltung für das vierte Quartal 2021 fest.

Wohnraum ist in der wachsenden Stadt knapp

Nicht umsonst gilt Wohnraum in der Stadt als ein knappes Gut. Rat und Stadtverwaltung haben darauf versucht zu reagieren, indem sie neue Wohngebiete planen. Eines soll in Ehlershausen entstehen, ein weiteres zwischen Weserstraße und Umgehungsstraße (B 188).

Am Ehlershäuser Weg stehen für den Verkauf an private Eigenheiminteressenten 34 Grundstücke für die Bebauung mit Einzelhäusern sowie mit Einzel- und Doppelhäusern zur Verfügung. Außerdem verkauft die Stadt dort an Bauträger zwei Grundstücke für eine Mehrfamilienhausbebauung. In der Weststadt plant die Stadt Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser für 750 Menschen. Dort kommen nur Bauträger zum Zug. Private Eigenheiminteressenten können hingegen keine Bauplätze erwerben.

Von Joachim Dege