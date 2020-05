Burgdorfs Freibad öffnet am 6. Juni – mit zahlreichen Auflagen

Burgdorf

Darauf warten viele Burgdorfer seit Wochen, am Sonnabend, 6. Juni, ist es endlich so weit: Im Freibad Am Nassen Berg beginnt die Badesaison 2020. Damit es trotz Corona-Pandemie für die Badegäste ein ungefährliches Vergnügen wird, betreibt das Badteam um Betriebsleiter Ralf Beer großen Aufwand.

Schilder, Flatterband und Pfeile auf dem Boden sollen die Badegäste auf Abstand halten. Vor dem Eingang markiert Klebeband, in welchem Abstand voneinander die Besucher warten sollen. Im Inneren weisen gelbe Pfeile und Flatterband den Weg aufs Freibadgelände und zu den 14 Einzelkabinen. Nur diese dürfen genutzt werden, die Sammelumkleiden bleiben geschlossen. Im Kassenbereich stehen Tische bereit, auf denen sich die Gäste mit Namen, Adresse und Uhrzeit in Listen eintragen müssen. „Das müssen wir leider machen, das ist Vorschrift“, sagt Beer. „Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet.“

Um die Besucher auf Abstand zu halten, wurde im Innenbereich ein Einbahnverkehr eingerichtet. So kann das Freibad zum Beispiel nur durch das Hallenbad verlassen werden. Die Terrasse und der Kioskbetrieb bleiben gesperrt. Duschen können die Badegäste nur an den drei Kaltwasserbrausen auf dem Außengelände. Dort wurden zusätzlich drei Umkleidehäuschen für jeweils eine Person aufgestellt. Geöffnet sind die jeweils zwei Toiletten im Eingangsbereich sowie am Schwimmmeisterhaus. Schilder weisen den Weg.

Nur 100 Personen dürfen gleichzeitig ins Wasser

„Das Schwimmbecken haben wir in drei Bereiche eingeteilt“, sagt Betriebsleiter Beer, „in einen Schwimmer- und einen Nichtschwimmerbereich sowie den Bereich unter dem Sprungturm. „Das Planschbecken bleibt geschlossen, weil wir dort nicht kontrollieren können, ob der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird.“ Rund ums Schwimmerbecken weisen zahlreiche Schilder die Badegäste darauf hin, den Mindestabstand zu wahren.

Das Badteam um Betriebsleiter Ralf Beer (Bild) macht das Burgdorfer Freibad coronatauglich – mit Schildern, Pfeilen und Absperrband. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zudem werden laut Beer immer zwei Schwimmmeister darauf achten, dass die Badenden sich nicht zu nah kommen – und sei es auch nur aus Versehen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen sich in der Badesaison 2020 maximal 350 Besucher gleichzeitig im Freibad aufhalten und nur 100 davon dürfen zur selben Zeit im Wasser sein. Darüber hinaus wird an Wochenenden mit schönem Wetter – wenn erwartungsgemäß viel Betrieb ist – ein Sicherheitsdienst die Badeaufsicht unterstützen. „Der Sicherheitsdienst wird schon seit Jahren eingesetzt“, berichtet Beer.

Badteam setzt auf Disziplin der Gäste

„Für uns ist ganz wichtig, dass die Abstandsregeln im Inneren sowie im Wasser und auf der Liegewiese eingehalten werden“, betont der Betriebsleiter. Deshalb wird zwar der Spielplatz geöffnet sein, aber nicht das Volleyballfeld und auch nicht die Fußballfläche. „Wir appellieren an die Vernunft und Disziplin der Badegäste, die vorgegebenen Wege und Anweisungen des Personals zu beachten.“ Wer sich nicht an die Regeln halte, werde zunächst verwarnt. Wenn das nicht fruchte, müsse der Gast das Bad verlassen, macht Beer deutlich.

Während etliche Bereiche im Freibad wegen der Corona-Auflagen nicht genutzt werden können, gibt es jedoch auch eine Neuanschaffung, die laut Beer für Urlaubsgefühl sorgen sollen: Auf der Rasenfläche sollen fünf Reetdach-Sonnenschirme Schatten spenden.

Urlaubsfeeling sollen die neuen Sonnenschirme mit Bastdach vermitteln. Mitarbeiter stellen sie in diesen Tagen auf. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

In den Pausen wird sauber gemacht

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Sars-CoV-2-Virus zu minimieren, besteht im Gebäude Maskenpflicht. Außerdem wird das Freibad mehrmals am Tag komplett gereinigt und desinfiziert. Dafür sind die Öffnungszeiten geändert worden. „Dienstags bis freitags haben wir vier Besuchszeiten: 6 bis 8.30 Uhr, 9 bis 13 Uhr, 14 bis 17.30 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr. Montags ist von 8 bis 13, von 14 bis 17.30 und von 18.30 bis 19.30 Uhr geöffnet sowie Sonnabend und Sonntag von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. In den Pausen, wenn alle Besucher das Freibad verlassen haben, findet dann die Reinigung statt“, erläutert Beer. Die letzte Stunde von Montag bis Freitag sei den Schwimmern vorbehalten, für sie würden die Absperrungen im Becken abgebaut.

Freibad senkt Eintrittspreis

Wegen der vielen Einschränkungen sind die Eintrittspreise gesenkt worden. Laut Betriebsleiter zahlen Erwachsene in diesem Sommer 3 statt 4,50 Euro Eintritt und Jugendliche 2 statt 2,50 Euro. Der Verkauf ermäßigter Wertmarken ist für das Wochenende, 27. und 28. Juni, geplant. „Zudem wollen wir Wertmarken für 12, 24 und 30 Euro anbieten, damit niemand Geld mit zum Baden nehmen muss“, kündigt Beer an.

Von Anette Wulf-Dettmer