Burgdorfs Jugendhäuser können Kinder und Jugendliche kaum noch erreichen

Die Jugendtreffs der Stadt Burgdorf – das JohnnyB., das Südstadtbistro, das FaN Haus in Otze und das Haus der Jugend Ramlingen-Ehlershausen – sind seit Mitte März geschlossen. Leider seien bisher für die Jugendeinrichtungen auch keine Lockerungen in Sicht, sagt Stadtjugendpfleger Horst Gohla. In der Jugendhaus-Community werde inzwischen jedoch die Frage lauter: Wann dürfen wir wiederkommen?

Jugendliche sind nur schwer zu erreichen

„Am Anfang der Kontaktsperre haben die Kinder und Jugendlichen noch vor der Tür gestanden, und wir mussten ihnen erklären, worum es geht. Jetzt haben sie es verstanden und halten sich an die Regeln.“ Doch das bedeutet auch, dass die Mitarbeiter der Einrichtungen die Mädchen und Jungen, die die Jugendhäuser normalerweise bevölkern, kaum noch erreichen können.„Im Normalbetrieb sind die Häuser offen, alle können einfach hineingehen, ohne ihren Namen preiszugeben“, erklärt Gohla das Kontaktproblem.

Zum Glück gebe es Anmeldelisten für verschiedene Gruppenangebote, die in den Häusern sonst zur Wahl stehen, wie Zirkusprojekte und Antigewalttraining. So konnten per E-Mail und Telefon einzelne Teilnehmer angesprochen werden, die die Informationen im Schneeballsystem weitergaben.

„ Whatsapp dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht nutzen, weil der Server in den USA steht“, sagt Gohla. „Wir könnten auf dem kostenpflichtigen Schulserver IServ ein Schwarzes Brett einrichten, aber das steckt noch in den Kinderschuhen.“

Mitarbeiter machen Spielangebote

Erzieherin Jasmin Pszolla zeigt, was sich in den Spielkisten befindet, die sich die Kinder abholen können. Quelle: Sybille Heine

Kleine Angebote gegen die Enge und Langweile zu Hause können die Mitarbeiter der Jugendhäuser bereits jetzt machen. So besteht aktuell die Möglichkeit, sich nach telefonischer Anmeldung Spielkisten abzuholen. Sie enthalten zum Beispiel Gesellschaftsspiele, Ausmalbilder, Material zum Gestalten von Armbändern und Bewegungsspiele wie Diabolo und Springseil.

Unter dem Titel Zirkus@Home gibt es auf der JohnnyB.-Homepage kleine Videos, die Zirkustricks zum Nachmachen zeigen und Anleitungen für Jonglage und Akrobatik mit einfachen Haushaltsgegenständen. Aufgenommen haben die Filmchen Jugendtrainerin Elena Voß und einige Engagierte.

Videoaktion „Meine Corona-Zeit“

Demnächst sollen die Jugendlichen selbst vor der Kamera aktiv werden und Videos zum Thema „Meine Corona-Zeit“ drehen. „Es geht nicht um die technische Qualität, sondern um den Inhalt“, betont der Stadtjugendpfleger. Falls die Eltern einverstanden seien, könnten die Filmchen zusammengeschnitten und zum Beispiel auf der städtischen Homepage veröffentlicht werden. Es seien aber noch rechtliche Fragen zu klären.

Krise als Literaturthema

Die Verlängerung des Literaturwettbewerbs der Stadt Burgdorf bis zum 31. Mai bietet laut Gohla außerdem die Chance für Kinder und Jugendliche, sich mit ihren Empfindungen während der Pandemie kreativ auseinanderzusetzen. Eine Stadtrallye ist ebenfalls in Vorbereitung. Den Rallyebogen gibt es auf Anfrage per E-Mail oder Post.

Für die Zeit mit möglichen Lockerungen im Bereich der Jugendarbeit bereiten sich die Mitarbeiter der Jugendhäuser bereits vor. „Wir denken darüber nach, ein Gesprächszimmer einzurichten mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Wir vermissen die Arbeit mit den Menschen“, sagt Gohla.

Hier finden Kinder und Jugendliche Ansprechpartner Die Krisenzeit hat auch die Arbeit in den Jugendhäusern der Stadt Burgdorf verändert. Wichtig ist den Mitarbeitern in den Einrichtungen momentan, dass sie für die Kinder und Jugendlichen zumindest telefonisch erreichbar sind. Diese Kontaktmöglichkeiten gibt es: Die Stadtjugendpflege ist unter Telefon (05136) 898328 erreichbar, das JohnnyB. unter (05136) 3693, das Südstadtbistro unter (05136) 894695, das FaN Haus Otze unter (05136) 85850 und das Haus der Jugend Ramlingen-Ehlershausen unter (05085) 7352. Bis zum Montag, 4. Mai, gibt es für die vier Jugendhäuser einheitliche Telefonsprechzeiten: montags bis freitags von 8 bis 10 und von 14 bis 16 Uhr. Die wichtigsten Mail-Adressen sind: johnnyb-burgdorf@web.de, jugendpflege@burgdorf.de und suedstadt-bistro@freenet.de. Alternativ kann ein Brief oder Zettel in den Briefkasten geworfen werden. Darüber hinaus haben der Kinderschutzbund ( KSB) und die mobile Jugendpflege in Burgdorf ihre Sprechzeiten für Kinder, Jugendliche und deren Eltern bis in den Abendstunden ausgeweitet. Der KSB ist unter Telefon (05136) 2131 erreichbar. Bei der mobilen Jugendpflege können junge Leute von 10 bis 27 Jahren unter Telefon (0151) 51162872 mit einer Frau, unter (0175) 4390233 mit einenmMann sprechen. Ansprechpartner finden Kinder und Jugendliche auch im Kinderschutzzentrum unter Telefon (0511) 4581627 sowie beim Sorgentelefon von montags bis freitags, 15 bis 19 Uhr, unter (0800) 1110333.

Von Sybille Heine