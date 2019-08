Otze

1,61 Promille Alkohol im Blut zeigte das Atemalkoholmessgerät bei dem 58 Jahre alten Autofahrer an, berichtet die Polizei von der Unfallaufnahme. Der Mann sei in seinem schwarzen VW Polo am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr von Otze Richtung Burgdorf unterwegs gewesen, als er kurz hinter der Einmündung der Straße Im Spargelfeld nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stand ein Baum, gegen den das Fahrzeug prallte. Herbeigerufene Polizisten bemerkten während der Unfallaufnahme, dass der leicht verletzte Mann nach Alkohol roch. Sie baten ihn daher um einen Test, der die Alkoholfahrt bestätigte. Rettungskräfte brachten den Autofahrer wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Dort veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Von jod