Investoren haben es mit ihren Bauprojekten zurzeit schwer in Burgdorf. Die Realisierung ihrer Wohnbauprojekte – im Dorfkern von Otze ebenso wie in der Innenstadt auf dem ehemaligen Kerpen-Areal – scheitert an den fehlenden Bearbeitungskapazitäten im Rathaus.

Volkard Kaever (WGS), Vorsitzender im Bauausschuss des Rates, hat Verständnis für die Investoren, denen die Zeit davonläuft. Jeder Tag, an dem sie ihre Projekte nicht realisieren könnten, mache diese teurer und am Ende womöglich nicht mehr finanzierbar. „Die Enttäuschung der Investoren kann ich verstehen“, sagt Kaever.

WGS schlägt Bewertungskatalog für Bauprojekte vor

Seine Wählergemeinschaft, die zwei Ratsmitglieder stellt und zusammen mit SPD, Grünen und Freien Burgdorfern die Ratsmehrheit bildet, will Investoren Perspektiven aufzeigen. Dazu hat die WGS in der jüngsten Bauausschusssitzung einen Bewertungskatalog vorgeschlagen. Dieser soll Rat und Stadtverwaltung dabei helfen, festzulegen, welche Wichtigkeit die Stadt welchem privaten oder kommunalen Bauvorhaben beimisst.

Der WGS schwebt vor, nach festzulegenden Kriterien Punkte zu vergeben. Positiv soll sich etwa auswirken, wenn ein Bauantrag früh vorliegt. Auch wenn das von der Stadt gewünschte, bislang aber kaum verwirklichte Ziel von 25 Prozent geförderten Wohnraums eingehalten sei, soll das das Vorhaben auf der Prioritätenliste nach vorn bringen. Das Gleiche gilt für ökologische Bauweisen und energetische Maßnahmen. Für weitere Vorschläge, die zu einer „transparenten und streng projektorientierten Bearbeitung“ im Rathaus führen sollen, zeigt sich die WGS offen.

Baupolitiker treffen noch keine Entscheidung

Die Baupolitiker des Rates konnten sich zu einer solchen Bewertungsmatrix vorerst nicht durchringen, bestätigt Kaever. Die Lage sei verzwickt. IGS-Neubau, Otzer Trilogie (Schule, Turnhalle, Kita-Erweiterung) sowie Kita-Neubauten hätten höchste Priorität. Mehr könne die Bauverwaltung nicht schaffen: „Im Moment weiß man nicht, was zuerst zu tun ist.“

Der WGS-Vorschlag sei deshalb kontrovers diskutiert worden. Ebenso der Antrag der Grünen, das Projekt Raupers Hof in Otze und den geplanten Wohnpark in der Innenstadt mit „oberster Priorität“ zu behandeln. Die Fraktionen verständigten sich darauf, dass sie sich getrennt einen Reim auf den Stau am Bau machen und über Maßnahmen nachsinnen wollen, wie die Stadt diesen auflösen kann. „Wir sind nicht weitergekommen“, fasst Kaever das ernüchternde Diskussionsergebnis zusammen.

