Die Suche nach einem Grundstück für das neue Klinikum in Großburgwedel ist beendet: Das Krankenhaus wird den Standort an der Fuhrberger Straße aufgeben und auf einer Fläche zwischen Großburgwedel und Isernhagen F.B. – gleich hinter dem Schulzentrum – neu gebaut. Offiziell verkündet werden die Pläne am Freitag, 20. Dezember. Für diesen Termin laden Regionspräsident Hauke Jagau und Burgwedels Bürgermeister Axel Düker zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ins Rathaus nach Großburgwedel ein.

Für einen Teil des Grundstücksgeschäfts muss die Regionsversammlung noch grünes Licht geben. Dies soll am Dienstag, 17. Dezember, geschehen. Dann steht das Thema auf der Tagesordnung des Regionsparlaments.

Klinikum entsteht an der Straße Heisterholz

Rund 60.000 Quadratmeter werden auf einem Grundstück an der Straße Heisterholz/Ecke Hannoversche Straße für das Krankenhaus bereitstehen. 40.000 Quadratmeter davon sollen im ersten Schritt bebaut werden. Die Fläche wird das Klinikum Region Hannover von der Stadt Burgwedel erwerben. Hinzu kommen weitere 20.000 Quadratmeter als Reserveflächen für eine spätere Weiterentwicklung des Krankenhauses. Dem Ankauf dieses Grundstückteils müssen die Regionspolitiker am Dienstag noch zustimmen.

Derzeit wird die gesamte Fläche als Ackerland genutzt. Sie gehört vier verschiedenen Eigentümern. Neben der Evangelischen Kirche sind dies die General-Wöhler-Stiftung und zwei Burgwedeler Familien. Zumindest die Stiftung erhält für ihren Grundstücksanteil im Tausch Land von der Stadt. Die Ersatzfläche liegt zwischen Großburgwedel und Isernhagen H.B. „Unsere Satzung schreibt vor, dass wir unser Vermögen in Land anlegen müssen“, erklärt Stiftungschef Jürgen Veth.

Landwirt baut auf der Fläche Mais an

Das künftige Bauland hat derzeit der Isernhagener Landwirt Friedel Könecke von den Eigentümern gepachtet. Seine Familie nutzt den Acker seit den Neunzigerjahren. In diesem Jahr wurde dort Mais angebaut. Zudem hat die Bürgerstiftung Burgwedel am Rand der Fläche einen kleinen Blühstreifen anlegen lassen. Zumindest der dürfte noch einige Jahre erhalten bleiben. Er liegt am östlichen Ende des Grundstücks und gehört somit zur künftigen Ausbaureserve der neuen Klinik.

Für den neuen Standort spricht aus Sicht der Region vor allem die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Nachbarkommunen und die Stadt Burgwedel. Ähnlich sieht es auch Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller: „Der Standort ist optimal, er ist für die Menschen aus Burgwedel und den Nachbarorten bestens erreichbar.“

Stadt muss Bebauungsplan aufstellen

Mit der Entscheidung, die neue Klinik hinter dem Schulzentrum zu bauen, endet eine dreijährige Suche nach einem geeigneten Standort. „Das war eine intensive Zeit, wir haben viele Gespräche geführt und lange verhandelt“, sagt Düker. Eines bleibt für die Stadt jetzt noch zu tun: Sie muss den Flächennutzungsplan für den Bereich anpassen und einen Bebauungsplan aufstellen. „Aber das ist eine Formsache, wir wollen schließlich alle das neue Krankenhaus in Großburgwedel.“

