Großburgwedel/Schillerslage

Autofahrer in Burgwedel müssen sich auf eine weitere Vollsperrung und Umleitung – nach Baustellen in Thönse und Großburgwedel – einstellen: Von Sonnabend, 22. August, bis Sonntag, 30. August, sperrt die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Landesstraße 383 zwischen Großburgwedel und Schillerslage für Vermessungsarbeiten.

Dies begründet Philipp Radloff von der Behörde mit der besonderen Situation der Straße. Sie ist zum einen sehr stark von Fahrzeugen frequentiert. Zum anderen gibt es einen sehr schmalen Querschnitt der Fahrbahn, ein Ausweichen ist damit nicht möglich. Damit das Vermessungspersonal sich ungefährdet im Straßenraum bewegen könne, gelte die Sperrung zwischen dem Kreisel westlich von Oldhorst und Schillerslage.

Freie Fahrt nur für Busse und Einsatzfahrzeuge

Eine Ausnahme gibt es allerdings: „Anlieger erreichen die Ortschaft Oldhorst in diesem Zeitraum lediglich von Großburgwedel aus kommend“, heißt es in der Ankündigung. Eine Weiterfahrt in Richtung Schillerslage sei aber nicht möglich. Schul- und Linienbusse sowie Einsatzfahrzeuge können die Strecke indes passieren. Während der Sperrung gilt eine Umleitung, die von Schillerslage über die K 120 nach Kirchhorst und Neuwarmbüchen bis zum Kreisel westlich von Oldhorst – und auch zurück – führt.

Bei schlechter Witterung könnten sich die Arbeiten verzögern, erklärt die Behörde vorsorglich. Die Mitarbeiter bitten Autofahrer schon jetzt um Verständnis und darum, die Baustelle weiträumig zu umfahren.

Von Antje Bismark