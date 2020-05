Wettmar

Geschlossene Restaurants, Kontaktverbote, Homeoffice und Kurzarbeit – aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Menschen im Nordosten der Region Hannover einen Großteil der vergangenen Wochen in den eigenen vier Wänden verbracht. Dies hat sich auch beim Wasserverbrauch bemerkbar gemacht. „Bei Trockenheit ist der Verbrauch immer höher, aber dieses Jahr ist er noch mehr angestiegen“, sagt Henning Schlaefke, Verbandsgeschäftsführer des Wasserverbands Nordhannover. Den Grund dafür sieht er allerdings nicht im häufigen Händewaschen.

Kunden verbrauchen 20 Prozent mehr Wasser

Die deutlichen Veränderungen beziehen sich auf den Wasserverbrauch im gesamten Versorgungsgebiet, das von Abbensen bis Ilten reicht. „Wir beziehen den Großteil unseres Wassers fremd“, erläutert der Verbandsgeschäftsführer. Während der Wasserverbrauch aus dem eigenen Werk konstant bei 70.000 Kubikmetern lag, waren es beim Fremdanbieter Enercity im April 350.000 Kubikmeter. „Das sind gut 20 Prozent mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr“, sagt Schlaefke. Dies sei wahnsinnig viel. Denn auch das vergangene Jahr war sehr trocken und der Wasserverbrauch dementsprechend hoch.

Anzeige

Auffällig ist dabei, dass der alljährlich festzustellende Anstieg des Wasserverbrauchs deutlich früher kam als in der Vergangenheit. „Im Frühjahr wird zwar immer viel gepflanzt, und gerade bei Trockenheit merkt man einen Anstieg. Aber für April ist der Wasserverbrauch jetzt schon extrem hoch“, sagt Schlaefke. In den meisten Jahren folge dann bei einem trockenen Sommer noch ein weiterer Anstieg. „So eine extreme Absatzsteigerung ist daher etwas Besonderes.“

Weitere HAZ+ Artikel

Gartenarbeit könnte Wasserverbrauch gesteigert haben

Den Grund für den hohen Anstieg sieht Schlaefke aber nicht im häufigeren Händewaschen aufgrund der Corona-Pandemie. Und auch die allgemeine Körperhygiene wie Duschen und Baden schließt er als Ursache eher aus. Vielmehr kann er sich vorstellen, dass der hohe Verbrauch durch die vermehrte Gartenarbeit zustande kam. „Viele hatten deutlich mehr Zeit und konnten so etwas im Garten machen“, sagt Schlaefke. „Das ist aber nur eine Vermutung.“

Dass es in den nächsten Monaten nochmals so einen hohen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat gibt, kann er sich nicht vorstellen. „Die meisten Gärten blühen ja jetzt schon.“ Doch er weiß mit Blick auf die vergangenen Jahre, dass der Wasserverbrauch nicht immer richtig vorauszusagen ist. Auch für den April in diesem Jahr hätte Schlaefke anderes erwartet.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto