Die Stadt will die Wirtschaftsförderung neu aufstellen. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) hat angekündigt, dass er dem Rat noch vor der Sommerpause ein Strategiepapier vorlegen werde. Einfließen sollen alle aktuellen Vorschläge und Erkenntnisse. Zuletzt hatte die CDU-Ratsfraktion die Gründung einer Burgdorf GmbH vorgeschlagen, um die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie des Wohn- und Gewerbeimmobilienmanagements zu bündeln.

Die Wirtschaftsförderung und deren Erfolg seien für Burgdorf sehr wichtig, das Thema dürfe daher nicht im bevorstehenden Kommunalwahlkampf zwischen die Fronten geraten und zerredet werden – darin sind sich alle Ratsfraktionen im Prinzip einig. Gleichwohl setzen FDP, SPD und CDU unterschiedliche Akzente.

FDP fordert mehr Personal und separates Budget

Die Liberalen hatten den Stein ins Rollen gebracht mit ihrer Forderung nach einer personellen Aufstockung der Liegenschaftsabteilung im Rathaus, die gleichzeitig auch die Wirtschaftsförderung erledigt. Zudem wünscht die FDP ein eigenes Budget für die Wirtschaftsförderung, damit diese werbend in die Offensive gehen kann.

SPD will Grundsatzdebatte über Wirtschaftsförderung

Der SPD ist das inhaltlich zu kurz gesprungen. Die Sozialdemokraten fordern eine möglichst breit angelegte Grundsatzdebatte darüber, welche Ziele die Stadt mit ihrer Wirtschaftsförderung erreichen will. Von dem Ergebnis soll dann abgeleitet werden, mit welchen Mitteln diese zu erreichen sind. Nicht nur das Stadtmarketing und andere Gewerbetreibende, auch die Bürger sollen mitreden dürfen. Ein Beratungsunternehmen soll die Diskussion moderieren.

Christdemokraten wollen Gesellschaft gründen

Das wiederum geht der CDU nicht weit genug. Sie bringt jetzt die Gründung einer Burgdorf GmbH als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt ins Gespräch. Diese GmbH soll Ansprechpartner für die Wirtschaft und ansiedlungswillige Firmen sein, sie soll überregional auf Messen für den Standort Burgdorf werben, Fördermittel für die Stadtentwicklung einwerben und verwalten sowie die Förderung der Vereine und des Sports übernehmen.

Zu ihren Aufgaben würde nach dem Willen der CDU zudem der An- und Verkauf sowie die Entwicklung innerstädtischer Flächen gehören. Die Gesellschaft soll der Stadt den Zugriff auf Grundstücke sichern, für die sich eine städtebauliche Umwandlung in neue Wohnquartiere anbietet. Auch die Vermarktung von Wohn- und Gewerbegrundstücken soll die GmbH steuern – alles eng verzahnt mit der Stadtverwaltung. Unternehmenssitz könnte das Rathaus I an der Marktstraße werden, sobald es saniert ist – als zentrale Anlaufstelle für Vereine, Gewerbetreibende, Neubürger und Besucher der Stadt.

Apel: „Wir müssen die PS auf die Straße bringen“

Einige dieser Forderungen hatte auch schon die SPD ins Spiel gebracht, namentlich eine Wohnungsbaugesellschaft für Burgdorf. Diesen Vorschlag greift die CDU gewissermaßen auf und vereint ihn mit dem Ausbau der Wirtschaftsförderung. Von einer Ausgliederung aus der Stadtverwaltung in Verbindung mit einer entsprechenden Personalausstattung versprechen sich die Christdemokraten eine größere Schlagkraft. „Wir brauchen keine Quasselbude. Wir müssen die PS auf die Straße bringen. Dafür müssen wir die Strukturen schaffen“, wirbt Ratsherr Robert Apel für den CDU-Vorschlag.

Bürgermeister Pollehn will den Ball aufgreifen. Der Verwaltungschef verspricht, bis zum Sommer alle Vorschläge zu einem Paket schnüren. Die von der Stadtverwaltung schon vor Jahren erarbeiteten strategischen Überlegungen zur Entwicklung neuer Gewerbegebiete sollten ebenso Berücksichtigung finden wie die weit vorangeschrittenen Pläne des Stadtmarketingvereins zum Aufbau eines digitalen Marktplatzes.

