Burgdorf

Während der Corona-Pandemie hatten in Burgdorf viele Menschen wenig zu lachen, am allerwenigsten Kleinkünstler, die plötzlich ihre Jobs los waren. Die Comedians Elke Winter, Henning Schmidtke, Jens Heinrich Claassen und Martin Fromme drehen nun am Sonnabend, 30. Oktober, wieder voll auf – und zwar bei der Comedynacht „Burgdorf lacht“ ab 20 Uhr im Stadthaus.

Das Stadthaus-Management, der fürs Finanzielle zuständige Verein für Kunst und Kultur (VKK), der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) und das städtische Jugendkulturhaus JohnnyB. arbeiten für den spaßigen Auftritt Hand in Hand. Travestiekünstlerin Elke Winter begleitet den Abend als Moderatorin.

Philosophie, Musik und Improvisation

Bei ihren Geschichten über die Liebe nimmt Winter nach Veranstalterangaben kein Blatt vor den Mund. Schmidtke philosophiere über das Leben und die menschliche Existenz. Am Klavier verpacke er die großen Fragen der Menschheit in einer amüsanten Comedynummer. Claassen zeichne sich durch sein Improvisationstalent aus. Seinen intelligenten Witzen verleihe er mit seiner liebenswerter Art Charme. Den krönenden Abschluss bilde Fromme. In seiner Nummer beschäftige er sich mit seiner eigenen körperlichen Behinderung. Indem er sich selbst nicht zu ernst nimmt, mache er das Tabuthema Behinderung salonfähig.

Eintrittskarten kosten ab 39 Euro. Zu haben sind sie in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2 und auf dem Onlineportal Reservix.

Von Max Baumgart