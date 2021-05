Burgdorf

Im Stadtgebiet ist das Corona-Infektionsgeschehen bislang noch nicht abgeflaut, im Gegensatz zu sinkenden Inzidenzwerten in anderen Regionskommunen. Seit Montag sind in Burgdorf 24 Frauen, Männer und Kinder positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden, allein 16 davon seit Mittwoch. Damit haben sich seit Pandemieausbruch 1092 Burgdorfer nachweislich mit dem Erreger infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im selben Zeitraum von 120,6 auf 133,3 gestiegen. Das ist der höchste Wert in der Region, deren Inzidenz am Freitag auf 79,4 (Mittwoch: 92,2) gesunken.

Region: „Diffuses Geschehen“

Laut Regionssprecher Christoph Borschel gibt es in der Stadt keine Hotspots, vielmehr handele es sich um ein diffuses Geschehen. Es reichten schon wenige Familien, die sich mit dem Virus infiziert haben, dass die Corona-Zahlen weiter steigen. Betroffen sind mit Stand vom 14. Mai auch fünf Schulen in Burgdorf. „Es gibt dort zusammen neun Fälle“, sagt Borschel.

In Burgdorfs Nachbarkommunen sinkt der Wert seit Tagen: In Uetze liegt er am Freitag bei 43,7, in Lehrte bei 35.5.

Ausschlaggebend für mögliche Lockerungen des Lockdowns ist die regionsweite Inzidenz. Liegt diese auch am Sonnabend, Montag und Dienstag unter 100, würde die Regionsverwaltung am Mittwoch, 19. Mai, die Corona-Verordnung entsprechend lockern, einen Tag später würden die neuen Regeln in Kraft treten. Zum Beispiel würde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, Außengastronomie könnte öffnen und ein Hausstand könnte sich mit zwei „fremden“ Personen ab 15 Jahren treffen.

Von Anette Wulf-Dettmer