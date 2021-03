Thorsten Volkmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Burgdorfer Beerdigungsinstituts, fordert die Anerkennung der Bestatter als systemrelevante Berufsgruppe in Niedersachsen. Bestatter müssten sich auch in Corona-Zeiten rund um die Uhr um Verstorbene kümmern können, so seine Begründung.