Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Am Sonntag, 18. April, wird es auf Anregung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Deutschland einen nationalen Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie geben. Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze beteiligen sich daran. Vor den Rathäusern der vier Kommunen werden die Fahnen auf halbmast gesetzt. Einen klanglichen Akzent wollen die Kirchengemeinden setzen. Bereits am Vorabend ab 21 Uhr werden in zahlreichen Orten für zehn Minuten die Glocken läuten.

Am Gedenken der rund 80.000 Menschen, die seit Pandemiebeginn an Covid-19 gestorben sind, und ihrer Angehörigen beteiligen sich St. Pankratius und St. Paulus in Burgdorf, die Martin-Luther-Gemeinde Ehlershausen, die Kirchengemeinden Dollbergen-Schwüblingsen, Hänigsen-Obershagen und Uetze-Katensen sowie die Markus- und die Matthäusgemeinde in Lehrte. Auch in Steinwedel, Immensen, Sievershausen, Arpke, Ilten, Höver, Bilm, Sehnde, Rethmar und Haimar wird das Trauergeläut zu hören sein.

Bürger sollen Lichter in die Fenster stellen

Parallel dazu bitten die Kirchengemeinden alle Bürgerinnen und Bürger zur selben Zeit Lichter anzuzünden – in den Fenstern oder Vorgärten, an den Haustüren oder auch auf den Straßen als eine Art Lichterkette und verbindendes Symbol im Gedenken an alle Opfer der Pandemie. „Das Gedenken gilt auch jenen Menschen, die zurückblieben – manchmal ohne einen persönlichen Abschied. Und ohne die helfenden Trauerrituale, weil diese wegen der Pandemie nicht möglich waren“, sagt Superintendentin Sabine Preuschoff. „Schließlich denken wir auch an jene, deren berufliche Existenz verloren ging und denen damit der Boden unter den Füßen weggerissen wurde.“

Am 18. April werden die Fahnen vor den Rathäusern – hier in Uetze – auf halbmast wehen. Quelle: privat

93 Corona-Tote im Ostkreis

Auch Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg ruft die Menschen dazu auf, Lichter in die Fenster zu stellen, „als Zeichen der Verbundenheit mit Menschen und Familien, die Verlust und Trauer in Zeiten der Pandemie erlebt haben“. In der Gemeinde Uetze sind Stand 15. April 16 Menschen an und mit Covid-19 gestorben, in Burgdorf 22, in Lehrte 36 und in Sehnde 19. Vor den Rathäusern von Uetze, Lehrte, Burgdorf und Sehnde werden jeweils die Niedersachsen-Fahne, die Fahne der Bundesrepublik und die Europafahne wehen.

Von Anette Wulf-Dettmer