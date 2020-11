Corona: Gesamtschule und Grundschule Otze melden Infektionen

Burgdorf/Otze

Ins Homeschooling wechselt ab Montag, 9. November, eine sechste Klasse der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule. Dies bestätigte Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke. „Wir haben die Schüler und Eltern der betroffenen Klasse bereits informiert“, sagt sie und fügt hinzu, dass diese Maßnahme auch für die beiden Lehrer der Klasse gelte. Für alle weiteren Entscheidungen – ob und welche Klassen beispielsweise ins Szenario B mit wechselweisem Unterricht zu Hause und in der Schule gehen – benötige sie eine Anordnung des Gesundheitsamtes.

Diese liege bislang nicht vor, sagt die Schulleiterin am Sonnabendabend und fügt hinzu, dass die Landesschulbehörde am Freitag in einer Verfügung den Ablauf geregelt habe. Damit gelte die von der Region vorgeschlagene Regelung, dass Schulleiter selbst über den Wechsel ins Szenario B entscheiden dürfen, nicht. „Weil der Inzidenzwert über 100 liegt, tragen die Schüler im Moment zum Glück auch im Unterricht eine Maske“, sagt van Waveren-Matschke. Wie sich dies auf die Anordnung des Gesundheitsamtes auswirke könne sie derzeit nicht sagen. Deshalb müssten nach jetzigem Stand der Dinge alle nicht von der Infektion betroffenen Klasse in die Schule kommen. „Leider kann ich nicht sagen, wann wir weitere Informationen vom Gesundheitsamt erhalten“, sagt sie.

Grundschule Otze schickt drei Klassen ins Distanzlernen

Auch Karen Lindner, Leiterin der Grundschule Otze, wartet noch auf eine Rückmeldung seitens der Region Hannover. Sie hat am Donnerstag drei Klassen und sechs Lehrer ins vorsorgliche Distanzlernen geschickt: „Bei uns gab es fünf Verdachtsfälle in Familien“, sagt sie und betont zugleich, dass die Maskenpflicht im Unterricht auch bei einem Inzidenzwert von über 100 nicht für die Erst- bis Viertklässler gelte. Deshalb habe sie die Maßnahme zum Schutz der Schüler und Lehrer ergriffen.

Zwei postive Tests bei Grundschülern

Dass sie damit richtig gelegen habe, zeigten zwei inzwischen positive Tests. Zum einen habe sich ein Drittklässler mit dem Coronavirus infiziert, dieses Ergebnis habe am Freitag vorgelegen. Zum anderen sei nach einer Information vom Sonnabend auch ein Erstklässler positiv getestet worden. Diese beiden Klassen blieben deshalb weiterhin im Distanzlernen-Modus. Hingegen könnten die Mitschüler des dritten Verdachtfalls am Montag in die Schule zurückkehren – sofern das Gesundheitsamt bis dahin nicht eine andere Anordnung erlasse, sagt Lindner.

„Ich kann eine Sofortmaßname ergreifen – mehr nicht“

Sie stellt wie die IGS-Leiterin klar, dass sie nicht befugt sei, Entscheidungen über das Szenario B zu treffen. „Ich kann wie in diesen drei Fällen eine Sofortmaßnahme ergreifen, aber mehr nicht“, betont sie mit Blick auf den Brief der Landesschulbehörde. Darin heißt es: „Liegt Ihre Schule in einem Risikogebiet mit Inzidenz > 100 kann ein Wechsel in Szenario B erst vollzogen werden, wenn das Gesundheitsamt eine infektionsschutzrechtliche Anordnung für eine gesamte Lerngruppe, eine gesamte Klasse oder einen Schuljahrgang verfügt hat. Eine Anordnung auf Quarantäne dürfen Sie aus rechtlichen Gründen nicht aussprechen.“

Über alle Entscheidungen habe sie die Familien informiert, sagt Lindner und spricht von guten Rückmeldungen. „Wir haben eine tolle Elternschaft, die mitzieht und uns unterstützt.“

Von Antje Bismark