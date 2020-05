Burgdorf

Die Lockerungen nach der Akutphase in der Corona-Krise beziehen sich auch auf die zahlreichen Pferdehöfe in der Region. Inzwischen darf wieder unterrichtet und trainiert werden. Die Turniere, die in der Region allseits bekannt und beliebt sind, mussten jedoch abgesagt werden – mit teilweise gravierenden finanziellen Folgen für die Ausrichter.

„Im Grunde sind alle recht gut durch die schlimme Phase gekommen“, sagt Barthold Plaß, Vorsitzender des Vereins Burgdorfer Pferdeland. Alle Auflagen, die von der Regierung und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ( FN) aufgestellt wurden, hätten die Betrieben befolgt und eingehalten.

Anwesenheitslisten für bessere Organisation

In den vergangenen Wochen durfte weder Reitunterricht noch ein Training stattfinden. Um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten, hatten Pferdebesitzer jedoch die Möglichkeit, ihre Pferde eigenständig für zwei Stunden täglich kontrolliert zu bewegen.

„Wir haben eine Anwesenheitsliste erstellt, in der sich jeder eine Zeit aussuchen und sich eintragen konnte. So konnten wir kontrollieren und gewährleisten, dass nicht mehr als zwei Personen auf dem Platz waren und höchstens zwei Stunden blieben“, sagt Jürgen Klussmann vom Hof Klussmann. So habe man auf dem Hof die schwere Zeit gut überstanden.

Gegenseitige Hilfe bei der Pferdeversorgung

Auch im Reitverein St. Georg war die Versorgung der Pferde zu jeder Zeit gewährleistet. „Wir hatten Desinfektionsstationen im Stall und haben den Hof für Außenstehende gesperrt.“ Einige Spaziergänger seien allerdings trotz der Verbotsschilder unbefugt auf dem Gelände gewesen. „Dann haben wir sie natürlich angesprochen und erklärt, dass der Hof nur für Einsteller zugänglich ist.“

Diese konnten sich in eine Liste eintragen, sodass ebenfalls höchstens zwei Personen für maximal zwei Stunden anwesend waren. „Man hat sich natürlich gegenseitig geholfen und auch mal die Pferde der anderen auf die Koppel gebracht.“ Die Pferde genossen die Auszeit. „Zwei Stunden sind nicht viel Zeit, um ein Pferd zu versorgen und zu bewegen, also haben die Tiere die Sonne auf der Weide genossen“, sagt Katja Groß. Jetzt können die Besitzer sich wieder intensiver um ihre Pferde kümmern und freuen sich darauf.

Abgesagtes Turnier bedeutet hohe finanzielle Einbußen

Sowohl der Reitverein St. Georg als auch Hof Klussmann mussten ihre Turniere absagen. „Selbst wenn bis Juni Turniere wieder hätten stattfinden dürfen, hätten wir nicht ausreichend Sponsoren gefunden“, sagt Klussmann. Die Turnierkosten von rund 50.000 Euro seien nur mithilfe von Sponsoren zu stemmen. „Wir müssen uns auf langfristige Veränderungen einstellen. Wenn Sponsoren sogar im Fußball-Spitzensport abspringen, dann sicherlich auch im Reitsport“, befürchtet der Hofbetreiber. Gute Nachrichten gibt es auf dem Hof trotzdem: schon zwei Fohlen kamen während der Corona-Krise zur Welt.

Groß vom Reitverein St. Georg sieht die Turnierabsage kritischer. „Als kleiner Verein schaffen wir vor allem mit dem Turnier finanzielle Rücklagen. Das ist uns in diesem Jahr jetzt nicht mehr möglich.“ Eigentlich hätten Turniereinnahmen ein neues Hallendach und einen neuen Hallenboden finanzieren sollen. „Jetzt müssen wir besonders sparsam sein und hoffen, dass nächstes Jahr mit dem Turnier alles gut geht.“ Bis dahin stehe dem Verein eine finanziell schwierige Zeit bevor, die von den Corona-Erkrankungen von zwei Mitgliedern überschattet wird.

Ponyschule kann nicht planmäßig öffnen

Jana Hansen vom Pferdepensionsstall Gut Backhausenhof schätzt sich glücklich, von den abgesagten Turnieren nicht betroffen zu sein und keine Krankheitsfälle in ihrem Team oder ihren Kunden verzeichnen zu müssen. „Wir haben allerdings zwei Einsteller verloren, die wegen der Krise ihren Job wechseln und umziehen mussten.“ Darüber hinaus musste Hansen ihr Herzensprojekt, die Ponyschule Gut Backhausenhof, vorerst auf Eis legen.

„Mit der Ponyschule wollen wir Kindern ab drei Jahren den Zugang zu Pferden ermöglichen, ihnen die Tiere und die Versorgung vorstellen und das aktive Miteinander zwischen Tier und Mensch fördern“, sagt Hansen. Wegen der Krise muss sie das Projekt auf Mitte bis Ende des Jahres verschieben. Hansen will so etwas wie „ein Licht am Ende des Horizonts“ sein. Interessierte Eltern könnten ihre Kinder bereits vorab auf eine Interessentenliste setzen lassen. „Ich möchte zeigen, wie sehr Tiere, besonders Pferde, negative Stimmungen abfangen und einen erfreuen können.“

Von Mara-Ann Meeuw